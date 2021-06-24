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Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями
Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями - РИА Новости, 24.06.2021
Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями
Министр просвещения РФ Сергей Кравцова пожелал выпускникам российских школ не отступать перед трудностями, смело и упорно идти к своим целям, быть... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:58
2021-06-24T15:58
2021-06-24T16:45
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцова пожелал выпускникам российских школ не отступать перед трудностями, смело и упорно идти к своим целям, быть трудолюбивыми, амбициозными, уверенными в себе.Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня."Сегодня важный день в вашей жизни, когда заканчивается один большой этап и начинается другой. Вы завершаете школьную учебу, во время которой получили много знаний и освоили полезные навыки, развивали свои таланты и узнавали о разных профессиях, учились строить отношения со сверстниками и взрослыми", - говорится в обращении Кравцова, опубликованном на официальном сайте министерства.Министр отметил, что время учебы в школе было периодом исследования мира, выбора пути, ошибок и формирования собственных принципов, приобщения к нравственным ценностям, определения примеров людей, на которых стоит равняться.Он также пожелал выпускникам запомнить школьные годы яркими, полезными, вдохновляющими на большие дела и свершения.Кравцов добавил, что теперь для выпускников наступает время применить полученные знания, реализовать намеченное, ставить серьёзные цели для достойной жизни. Министр выразил уверенность в том, что они готовы к настоящим делам, сотрудничеству с сильными единомышленниками, продуктивной учебе, готовы к тому, чтобы создавать стабильное будущее для себя и России."Сохраняйте в себе все лучшее, заложенное педагогами и наставниками, развивайте качества, которые помогут стать успешными в современном мире, не отступайте перед трудностями, смело и упорно идите к своим целям, будьте трудолюбивы, амбициозны, уверены в себе. Искренне надеюсь, что всё у вас получится!" - резюмировал министр.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, выпускной вечер, общество
Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями
15:58 24.06.2021 (обновлено: 16:45 24.06.2021)
Министр Просвещения Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцова
пожелал выпускникам российских школ не отступать перед трудностями, смело и упорно идти к своим целям, быть трудолюбивыми, амбициозными, уверенными в себе.
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня.
"Сегодня важный день в вашей жизни, когда заканчивается один большой этап и начинается другой. Вы завершаете школьную учебу, во время которой получили много знаний и освоили полезные навыки, развивали свои таланты и узнавали о разных профессиях, учились строить отношения со сверстниками и взрослыми", - говорится в обращении Кравцова, опубликованном на официальном сайте министерства.
Министр отметил, что время учебы в школе было периодом исследования мира, выбора пути, ошибок и формирования собственных принципов, приобщения к нравственным ценностям, определения примеров людей, на которых стоит равняться.
Он также пожелал выпускникам запомнить школьные годы яркими, полезными, вдохновляющими на большие дела и свершения.
Кравцов добавил, что теперь для выпускников наступает время применить полученные знания, реализовать намеченное, ставить серьёзные цели для достойной жизни. Министр выразил уверенность в том, что они готовы к настоящим делам, сотрудничеству с сильными единомышленниками, продуктивной учебе, готовы к тому, чтобы создавать стабильное будущее для себя и России
.
"Сохраняйте в себе все лучшее, заложенное педагогами и наставниками, развивайте качества, которые помогут стать успешными в современном мире, не отступайте перед трудностями, смело и упорно идите к своим целям, будьте трудолюбивы, амбициозны, уверены в себе. Искренне надеюсь, что всё у вас получится!" - резюмировал министр.