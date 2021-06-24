https://ria.ru/20210624/pozhelanie-1738451721.html

Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями

Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями - РИА Новости, 24.06.2021

Кравцов пожелал выпускникам быть смелыми и не отступать перед трудностями

Министр просвещения РФ Сергей Кравцова пожелал выпускникам российских школ не отступать перед трудностями, смело и упорно идти к своим целям, быть... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:58

2021-06-24T15:58

2021-06-24T16:45

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцова пожелал выпускникам российских школ не отступать перед трудностями, смело и упорно идти к своим целям, быть трудолюбивыми, амбициозными, уверенными в себе.Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня."Сегодня важный день в вашей жизни, когда заканчивается один большой этап и начинается другой. Вы завершаете школьную учебу, во время которой получили много знаний и освоили полезные навыки, развивали свои таланты и узнавали о разных профессиях, учились строить отношения со сверстниками и взрослыми", - говорится в обращении Кравцова, опубликованном на официальном сайте министерства.Министр отметил, что время учебы в школе было периодом исследования мира, выбора пути, ошибок и формирования собственных принципов, приобщения к нравственным ценностям, определения примеров людей, на которых стоит равняться.Он также пожелал выпускникам запомнить школьные годы яркими, полезными, вдохновляющими на большие дела и свершения.Кравцов добавил, что теперь для выпускников наступает время применить полученные знания, реализовать намеченное, ставить серьёзные цели для достойной жизни. Министр выразил уверенность в том, что они готовы к настоящим делам, сотрудничеству с сильными единомышленниками, продуктивной учебе, готовы к тому, чтобы создавать стабильное будущее для себя и России."Сохраняйте в себе все лучшее, заложенное педагогами и наставниками, развивайте качества, которые помогут стать успешными в современном мире, не отступайте перед трудностями, смело и упорно идите к своим целям, будьте трудолюбивы, амбициозны, уверены в себе. Искренне надеюсь, что всё у вас получится!" - резюмировал министр.

https://ria.ru/20210624/vypusknik-1738433312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, выпускной вечер, общество