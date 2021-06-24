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РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Российская академия наук и научно-просветительский проект "Научная Россия" поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвали... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:21
2021-06-24T20:27
80-летие миа "россия сегодня"
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская академия наук и научно-просветительский проект "Научная Россия" поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвали коллектив журналистов признанным лидером среди отечественных СМИ, отвечающим стандартам высочайшего профессионализма и мастерства.Эстафета передачи от одного поколения журналистов следующим стандартов высочайшего профессионализма и мастерства, объективности и непредвзятости еще долго будет продолжаться, отмечается в телеграмме."Желаем вам хороших новостей, вдохновения и благополучия. Гордимся нашим сотрудничеством и надеемся на продолжение", - говорится в поздравлении.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
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80-летие миа "россия сегодня", общество
РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
18:21 24.06.2021 (обновлено: 20:27 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская академия наук и научно-просветительский проект "Научная Россия" поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвали коллектив журналистов признанным лидером среди отечественных СМИ, отвечающим стандартам высочайшего профессионализма и мастерства.

"Восемьдесят лет назад, на третий день начала Великой Отечественной войны, прозвучали слова: "От Советского информбюро". Так началась героическая история вашего информационного агентства. Следующая страница – АПН, легендарное Агентство печати "Новости" – ведущий информационный политический орган Советского Союза, самый точный и оперативный источник новостей. РИА "Новости" – следующий этап. Сегодня вы МИА "Россия сегодня" – признанный лидер среди российских СМИ", - говорится в поздравлении, поступившем в агентство.

Эстафета передачи от одного поколения журналистов следующим стандартов высочайшего профессионализма и мастерства, объективности и непредвзятости еще долго будет продолжаться, отмечается в телеграмме.
"Желаем вам хороших новостей, вдохновения и благополучия. Гордимся нашим сотрудничеством и надеемся на продолжение", - говорится в поздравлении.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 03:09
Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Общество
 
 
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