https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738484927.html

РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

РАН поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Российская академия наук и научно-просветительский проект "Научная Россия" поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвали... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:21

2021-06-24T18:21

2021-06-24T20:27

80-летие миа "россия сегодня"

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская академия наук и научно-просветительский проект "Научная Россия" поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвали коллектив журналистов признанным лидером среди отечественных СМИ, отвечающим стандартам высочайшего профессионализма и мастерства.Эстафета передачи от одного поколения журналистов следующим стандартов высочайшего профессионализма и мастерства, объективности и непредвзятости еще долго будет продолжаться, отмечается в телеграмме."Желаем вам хороших новостей, вдохновения и благополучия. Гордимся нашим сотрудничеством и надеемся на продолжение", - говорится в поздравлении.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738349878.html

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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем. 2021-06-24T18:21 true PT10M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", общество