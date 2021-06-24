https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738476055.html

Посол России в Нидерландах поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Посол России в Нидерландах поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Посол России в Нидерландах поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Посол России в Нидерландах и постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин в поздравлении МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем отметил роль журналистов... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:37

2021-06-24T17:37

2021-06-24T17:37

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

александр шульгин

риа новости

нидерланды

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АМСТЕРДАМ, 24 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посол России в Нидерландах и постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин в поздравлении МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем отметил роль журналистов агентства за рубежом в формировании объективного образа России."На сегодняшний день возглавляемую Вами международную медиагруппу по праву можно считать одним из наиболее влиятельных информационных ресурсов как в нашей стране, так и за рубежом, где ее журналисты - настоящие профессионалы своего дела - формируют объективный образ Российской Федерации. Ценю наши добрые отношения и тесное сотрудничество, надеюсь на их дальнейшее развитие и укрепление", - говорится в поздравлении Шульгина на имя генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Российский посол пожелал крепкого здоровья и благополучия всему коллективу информационного агентства.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738460992.html

https://ria.ru/20210624/posol-1738474870.html

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нидерланды

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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