https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738448138.html

Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Создание Совинформбюро 80 лет назад стало важной отправной точкой для современной российской прессы, сказал координатор МИД Эквадора по вакцинам от COVID-19 и... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:39

2021-06-24T15:39

2021-06-24T15:39

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

риа новости

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Создание Совинформбюро 80 лет назад стало важной отправной точкой для современной российской прессы, сказал координатор МИД Эквадора по вакцинам от COVID-19 и бывший посол Эквадора в РФ Хулио Сесар Прадо Эспиноса в поздравлении сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

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эквадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", риа новости, эквадор