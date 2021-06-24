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Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Создание Совинформбюро 80 лет назад стало важной отправной точкой для современной российской прессы, сказал координатор МИД Эквадора по вакцинам от COVID-19 и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:39
2021-06-24T15:39
2021-06-24T15:39
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
риа новости
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Создание Совинформбюро 80 лет назад стало важной отправной точкой для современной российской прессы, сказал координатор МИД Эквадора по вакцинам от COVID-19 и бывший посол Эквадора в РФ Хулио Сесар Прадо Эспиноса в поздравлении сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", риа новости, эквадор
Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Бывший посол Эквадора в России Сесар поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости.
Создание Совинформбюро 80 лет назад стало важной отправной точкой для современной российской прессы, сказал координатор МИД Эквадора
по вакцинам от COVID-19 и бывший посол Эквадора в РФ Хулио Сесар Прадо Эспиноса в поздравлении сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания.
"В этот день, 24 июня, было создано Совинформбюро, которое являлось новостным агентством Советского Союза. С течением времени агентство несколько раз меняло название и в конце концов стало называться Sputnik. Это дата, котоую мы сейчас отмечаем, является очень важно отправной точкой для современной российской прессы", - сказал он.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.