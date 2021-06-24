https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738444730.html
Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Руководитель московского главка ФССП РФ Сергей Замородских поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с юбилеем - 80-летием со дня основания, высоко оценив... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:28
2021-06-24T15:28
2021-06-24T15:28
80-летие миа "россия сегодня"
сергей замородских
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Руководитель московского главка ФССП РФ Сергей Замородских поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с юбилеем - 80-летием со дня основания, высоко оценив сотрудничество агентства с ведомством, профессионализм журналистов и уважительное отношение к аудитории.Он отметил, что МИА "Россия сегодня" является ведущим российским средством массовой информации."Медиагруппа "Россия сегодня" всегда отличается высоким профессионализмом, объективностью публикуемых статей и уважительным отношением к своей аудитории! Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое всегда строилось на платформе доверия", - приводятся слова Замородских в поздравительной телеграмме.Он также пожелал коллективу РИА Новости успехов.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737371177_144:72:2778:2047_1920x0_80_0_0_7e631e05090f0a54e8a7e9053cca55f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", сергей замородских, общество
Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава ГУ ФССП Москвы Сергей Замородских поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Руководитель московского главка ФССП РФ Сергей Замородских
поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с юбилеем - 80-летием со дня основания, высоко оценив сотрудничество агентства с ведомством, профессионализм журналистов и уважительное отношение к аудитории.
Он отметил, что МИА "Россия сегодня" является ведущим российским средством массовой информации.
"Медиагруппа "Россия сегодня" всегда отличается высоким профессионализмом, объективностью публикуемых статей и уважительным отношением к своей аудитории! Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое всегда строилось на платформе доверия", - приводятся слова Замородских в поздравительной телеграмме.
Он также пожелал коллективу РИА Новости успехов.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.