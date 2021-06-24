https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738444730.html

Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Руководитель московского главка ФССП РФ Сергей Замородских поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с юбилеем - 80-летием со дня основания, высоко оценив... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:28

2021-06-24T15:28

2021-06-24T15:28

80-летие миа "россия сегодня"

сергей замородских

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Руководитель московского главка ФССП РФ Сергей Замородских поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с юбилеем - 80-летием со дня основания, высоко оценив сотрудничество агентства с ведомством, профессионализм журналистов и уважительное отношение к аудитории.Он отметил, что МИА "Россия сегодня" является ведущим российским средством массовой информации."Медиагруппа "Россия сегодня" всегда отличается высоким профессионализмом, объективностью публикуемых статей и уважительным отношением к своей аудитории! Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое всегда строилось на платформе доверия", - приводятся слова Замородских в поздравительной телеграмме.Он также пожелал коллективу РИА Новости успехов.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", сергей замородских, общество