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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738403033.html
Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии
Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии - РИА Новости, 24.06.2021
Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем и отметил "должное внимание" сотрудников агентства к... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:38
2021-06-24T13:12
религия и мировоззрение
религия
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
патриарх кирилл (владимир гундяев)
риа новости
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем и отметил "должное внимание" сотрудников агентства к религиозной тематике, а также "своевременное и правдивое освещение жизни Русской православной церкви", следует из письма к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, опубликованного в четверг на сайте РПЦ.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Сердечно поздравляю вас и весь коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" со знаменательной датой — 80-летием со дня основания Советского информационного бюро, преемником которого является возглавляемая вами организация", - говорится в письме.Патриарх Кирилл отметил в работе агентства мастерство и ответственность, профессионализм и "широкое использование современных информационных технологий"."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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религия, 80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", патриарх кирилл (владимир гундяев), риа новости
Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии
12:38 24.06.2021 (обновлено: 13:12 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Кирилл поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем и отметил "должное внимание" сотрудников агентства к религиозной тематике, а также "своевременное и правдивое освещение жизни Русской православной церкви", следует из письма к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, опубликованного в четверг на сайте РПЦ.
В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
"Сердечно поздравляю вас и весь коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" со знаменательной датой — 80-летием со дня основания Советского информационного бюро, преемником которого является возглавляемая вами организация", - говорится в письме.
Патриарх Кирилл отметил в работе агентства мастерство и ответственность, профессионализм и "широкое использование современных информационных технологий".
"Отрадно, что в своей деятельности сотрудники агентства уделяют должное внимание религиозной тематике. Высоко ценю стремление ваших коллег своевременно и правдиво освещать жизнь Русской православной церкви и надеюсь на продолжение конструктивных взаимоотношений. Желаю вам и всем вашим сотрудникам крепкого здоровья, помощи Божией в добрых делах и дальнейших творческих успехов", - заключил предстоятель Русской церкви.
"Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
Религия и мировоззрениеРелигия80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РИА Новости
 
 
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