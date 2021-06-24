https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738403033.html

Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии

Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии - РИА Новости, 24.06.2021

Патриарх отметил "должное внимание" МИА "Россия сегодня" к теме религии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем и отметил "должное внимание" сотрудников агентства к... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:38

2021-06-24T12:38

2021-06-24T13:12

религия и мировоззрение

религия

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

патриарх кирилл (владимир гундяев)

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730933796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be4819cb199a340568f734953cdbf80.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем и отметил "должное внимание" сотрудников агентства к религиозной тематике, а также "своевременное и правдивое освещение жизни Русской православной церкви", следует из письма к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, опубликованного в четверг на сайте РПЦ.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Сердечно поздравляю вас и весь коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" со знаменательной датой — 80-летием со дня основания Советского информационного бюро, преемником которого является возглавляемая вами организация", - говорится в письме.Патриарх Кирилл отметил в работе агентства мастерство и ответственность, профессионализм и "широкое использование современных информационных технологий"."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, 80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", патриарх кирилл (владимир гундяев), риа новости