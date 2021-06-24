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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738388447.html
Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Работа МИА "Россия сегодня" позволяет аудитории видеть Запад не только в гламурном радужном свете, но и со всеми реальными общественными проблемами, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:33
2021-06-24T12:08
культура
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
эмир кустурица
риа новости
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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Работа МИА "Россия сегодня" позволяет аудитории видеть Запад не только в гламурном радужном свете, но и со всеми реальными общественными проблемами, заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица в связи с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы."Сегодняшние СМИ и телеканалы в основном проецируют свою версию реальности, а в отличие от них МИА "Россия сегодня" и RT, которые я смотрю, являются лучшим зеркалом, действительно, и наилучшим образом ее отражают. Благодаря им мы видим тот Запад, который не только в гламуре, Голливуде и антихристианской коалиции, но и видим, как люди там живут на самом деле", - заявил прославленный режиссер."Мы имеем СМИ, которые обладают планетарной мощью и обращают наш взгляд на то, что мы до сих пор не видели. Из Голливуда мы получали картину США, которая говорила о благополучии, американской мечте, а сейчас видим на их улицах бездомных, наркоманов, систему, в которой все коммерциализовано и наука не служит на благо человечеству. Поэтому поздравляю с годовщиной и радуюсь существованию таких СМИ", - отметил Кустурица.По его словам, противостоять валу сообщений от западных агентств и телеканалов можно, когда есть спектр информации, который у них "отнимает зрителя" на Западе, а вопрос заключается в том, чтобы "выдержать в нынешнем времени и создать гармонию в будущем мире, который будет не таким, как сейчас".Кустурица подчеркнул, что "если евразийские ресурсы будут использоваться в западной Европе, картина таких СМИ будет еще больше".24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Сейчас МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", эмир кустурица, риа новости
Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
11:33 24.06.2021 (обновлено: 12:08 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сербский режиссер Эмир Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Работа МИА "Россия сегодня" позволяет аудитории видеть Запад не только в гламурном радужном свете, но и со всеми реальными общественными проблемами, заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица в связи с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы.
"Сегодняшние СМИ и телеканалы в основном проецируют свою версию реальности, а в отличие от них МИА "Россия сегодня" и RT, которые я смотрю, являются лучшим зеркалом, действительно, и наилучшим образом ее отражают. Благодаря им мы видим тот Запад, который не только в гламуре, Голливуде и антихристианской коалиции, но и видим, как люди там живут на самом деле", - заявил прославленный режиссер.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:05
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Мы имеем СМИ, которые обладают планетарной мощью и обращают наш взгляд на то, что мы до сих пор не видели. Из Голливуда мы получали картину США, которая говорила о благополучии, американской мечте, а сейчас видим на их улицах бездомных, наркоманов, систему, в которой все коммерциализовано и наука не служит на благо человечеству. Поэтому поздравляю с годовщиной и радуюсь существованию таких СМИ", - отметил Кустурица.
По его словам, противостоять валу сообщений от западных агентств и телеканалов можно, когда есть спектр информации, который у них "отнимает зрителя" на Западе, а вопрос заключается в том, чтобы "выдержать в нынешнем времени и создать гармонию в будущем мире, который будет не таким, как сейчас".
"В этой борьбе за читателей, зрителей и слушателей намного важнее истина о том, как живут люди, чем проецирование реальности. Между проекцией и отражением действительности находится большое поле возможностей для таких СМИ, особенно на английском языке, потому и вспомнил RT, которые открывают окно, закрытое на Западе", - указал собеседник агентства.
Кустурица подчеркнул, что "если евразийские ресурсы будут использоваться в западной Европе, картина таких СМИ будет еще больше".
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Сейчас МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
Культура80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Эмир КустурицаРИА Новости
 
 
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