https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738388447.html

Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Кустурица поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Работа МИА "Россия сегодня" позволяет аудитории видеть Запад не только в гламурном радужном свете, но и со всеми реальными общественными проблемами, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:33

2021-06-24T11:33

2021-06-24T12:08

культура

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

эмир кустурица

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149538/37/1495383780_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_1979b73ad00aa0b5ea4a7eff974bc9fc.jpg

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Работа МИА "Россия сегодня" позволяет аудитории видеть Запад не только в гламурном радужном свете, но и со всеми реальными общественными проблемами, заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица в связи с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы."Сегодняшние СМИ и телеканалы в основном проецируют свою версию реальности, а в отличие от них МИА "Россия сегодня" и RT, которые я смотрю, являются лучшим зеркалом, действительно, и наилучшим образом ее отражают. Благодаря им мы видим тот Запад, который не только в гламуре, Голливуде и антихристианской коалиции, но и видим, как люди там живут на самом деле", - заявил прославленный режиссер."Мы имеем СМИ, которые обладают планетарной мощью и обращают наш взгляд на то, что мы до сих пор не видели. Из Голливуда мы получали картину США, которая говорила о благополучии, американской мечте, а сейчас видим на их улицах бездомных, наркоманов, систему, в которой все коммерциализовано и наука не служит на благо человечеству. Поэтому поздравляю с годовщиной и радуюсь существованию таких СМИ", - отметил Кустурица.По его словам, противостоять валу сообщений от западных агентств и телеканалов можно, когда есть спектр информации, который у них "отнимает зрителя" на Западе, а вопрос заключается в том, чтобы "выдержать в нынешнем времени и создать гармонию в будущем мире, который будет не таким, как сейчас".Кустурица подчеркнул, что "если евразийские ресурсы будут использоваться в западной Европе, картина таких СМИ будет еще больше".24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Сейчас МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", эмир кустурица, риа новости