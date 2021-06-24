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Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:00

2021-06-24T11:00

2021-06-24T11:00

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро и пожелал новых побед и добрых дел.Он также пожелал коллективу МИА "Россия сегодня" крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, исполнения заветных желаний и всего самого доброго и хорошего."Восемьдесят лет - вы ведущее российское, а последние восемь лет - и одно из крупнейших мировых СМИ! Ваши корреспонденты во всем мире каждый день работают, чтобы обеспечить читателей оперативной и достоверной информацией", - говорится в письме.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/sobyanin-1738376882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", риа новости, общество