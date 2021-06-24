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Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:00
2021-06-24T11:00
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро и пожелал новых побед и добрых дел.Он также пожелал коллективу МИА "Россия сегодня" крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, исполнения заветных желаний и всего самого доброго и хорошего."Восемьдесят лет - вы ведущее российское, а последние восемь лет - и одно из крупнейших мировых СМИ! Ваши корреспонденты во всем мире каждый день работают, чтобы обеспечить читателей оперативной и достоверной информацией", - говорится в письме.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/sobyanin-1738376882.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", риа новости, общество
Глава подмосковного МЧС поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
11:00 24.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

Начальник подмосковного главка МЧС Полетыкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро и пожелал новых побед и добрых дел.
"Пусть 2021 год радует мирным небом над головой, яркими событиями, незабываемыми впечатлениями, новыми победами и добрыми делами!" - написал Полетыкин в поздравительном письме.
Он также пожелал коллективу МИА "Россия сегодня" крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, исполнения заветных желаний и всего самого доброго и хорошего.
"Восемьдесят лет - вы ведущее российское, а последние восемь лет - и одно из крупнейших мировых СМИ! Ваши корреспонденты во всем мире каждый день работают, чтобы обеспечить читателей оперативной и достоверной информацией", - говорится в письме.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:34
Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"РИА НовостиОбщество
 
 
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