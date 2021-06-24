https://ria.ru/20210624/posol-1738474870.html

Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив неизменный профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:33

2021-06-24T17:33

2021-06-24T17:33

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий любинский

агентство печати "новости"

совинформбюро

риа новости

австрия

вена

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив неизменный профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира."От имени посольства России в Австрии и от себя лично хотел бы сердечно поздравить с восьмидесятой годовщиной основания Советского информационного бюро, продолжателем дела которого в наши дни является МИА "Россия сегодня", - говорится в поздравлении Любинского гендиректору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Российский посол указал на то, что МИА "Россия сегодня" как одно из крупнейших мировых СМИ пользуется заслуженным вниманием зрителей и читателей в разных уголках мира и является надежным источником достоверной и оперативной информации об актуальных событиях международной повестки."Отдельно хотел бы отметить неизменные профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира, в том числе в Вене. Высоко ценим тесное взаимодействие с посольством. Всегда готовы содействовать успешной работе корреспондентов МИА "Россия сегодня" в австрийской столице", - подчеркнул дипломат.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210624/agenstvo-1738468023.html

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738460992.html

россия

австрия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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