Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Посол России в Австрии отметил профессионализм корреспондентов МИА "Россия сегодня"
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив неизменный профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира.
"От имени посольства России в Австрии и от себя лично хотел бы сердечно поздравить с восьмидесятой годовщиной основания Советского информационного бюро, продолжателем дела которого в наши дни является МИА "Россия сегодня", - говорится в поздравлении Любинского гендиректору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Российский посол указал на то, что МИА "Россия сегодня" как одно из крупнейших мировых СМИ пользуется заслуженным вниманием зрителей и читателей в разных уголках мира и является надежным источником достоверной и оперативной информации об актуальных событиях международной повестки.
"Отдельно хотел бы отметить неизменные профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира, в том числе в Вене. Высоко ценим тесное взаимодействие с посольством. Всегда готовы содействовать успешной работе корреспондентов МИА "Россия сегодня" в австрийской столице", - подчеркнул дипломат.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".