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Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив неизменный профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:33
2021-06-24T17:33
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий любинский
агентство печати "новости"
совинформбюро
риа новости
австрия
вена
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив неизменный профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира."От имени посольства России в Австрии и от себя лично хотел бы сердечно поздравить с восьмидесятой годовщиной основания Советского информационного бюро, продолжателем дела которого в наши дни является МИА "Россия сегодня", - говорится в поздравлении Любинского гендиректору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Российский посол указал на то, что МИА "Россия сегодня" как одно из крупнейших мировых СМИ пользуется заслуженным вниманием зрителей и читателей в разных уголках мира и является надежным источником достоверной и оперативной информации об актуальных событиях международной повестки."Отдельно хотел бы отметить неизменные профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира, в том числе в Вене. Высоко ценим тесное взаимодействие с посольством. Всегда готовы содействовать успешной работе корреспондентов МИА "Россия сегодня" в австрийской столице", - подчеркнул дипломат.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210624/agenstvo-1738468023.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", дмитрий любинский, агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, австрия, вена, общество
Посол России в Австрии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:33 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Посол России в Австрии отметил профессионализм корреспондентов МИА "Россия сегодня"

Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив неизменный профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира.
"От имени посольства России в Австрии и от себя лично хотел бы сердечно поздравить с восьмидесятой годовщиной основания Советского информационного бюро, продолжателем дела которого в наши дни является МИА "Россия сегодня", - говорится в поздравлении Любинского гендиректору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 17:00
Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Российский посол указал на то, что МИА "Россия сегодня" как одно из крупнейших мировых СМИ пользуется заслуженным вниманием зрителей и читателей в разных уголках мира и является надежным источником достоверной и оперативной информации об актуальных событиях международной повестки.
"Отдельно хотел бы отметить неизменные профессионализм и самоотдачу собственных корреспондентов медиагруппы в разных городах мира, в том числе в Вене. Высоко ценим тесное взаимодействие с посольством. Всегда готовы содействовать успешной работе корреспондентов МИА "Россия сегодня" в австрийской столице", - подчеркнул дипломат.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 16:33
Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"Дмитрий ЛюбинскийАгентство печати "Новости"СовинформбюроРИА НовостиАвстрияВенаОбщество
 
 
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