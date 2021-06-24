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Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей - РИА Новости, 24.06.2021
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
Правительство России в четверг, 24 июня, рассмотрит вопрос финансирования ежемесячных пособии на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медучет РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:38
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россия
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России в четверг, 24 июня, рассмотрит вопрос финансирования ежемесячных пособии на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, сообщила пресс-служба кабмина.Разработка соответствующего проекта распоряжения вызвана необходимостью обеспечить выплаты беременным женщинам и выплату пособий на несовершеннолетних, пояснили в пресс-службе.Во вторник Пенсионный фонд России объявил, что с 1 июля можно подавать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Сделать это можно через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.Размер обеих выплат устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом в регионе.
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россия, общество
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
05:38 24.06.2021 (обновлено: 08:03 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей и беременных женщин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России в четверг, 24 июня, рассмотрит вопрос финансирования ежемесячных пособии на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, сообщила пресс-служба кабмина.
Разработка соответствующего проекта распоряжения вызвана необходимостью обеспечить выплаты беременным женщинам и выплату пособий на несовершеннолетних, пояснили в пресс-службе.
Во вторник Пенсионный фонд России объявил, что с 1 июля можно подавать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Сделать это можно через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.
Размер обеих выплат устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом в регионе.
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