https://ria.ru/20210624/posobiya-1738353064.html
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей - РИА Новости, 24.06.2021
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
Правительство России в четверг, 24 июня, рассмотрит вопрос финансирования ежемесячных пособии на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медучет РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:38
2021-06-24T05:38
2021-06-24T08:03
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России в четверг, 24 июня, рассмотрит вопрос финансирования ежемесячных пособии на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, сообщила пресс-служба кабмина.Разработка соответствующего проекта распоряжения вызвана необходимостью обеспечить выплаты беременным женщинам и выплату пособий на несовершеннолетних, пояснили в пресс-службе.Во вторник Пенсионный фонд России объявил, что с 1 июля можно подавать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Сделать это можно через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.Размер обеих выплат устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом в регионе.
https://ria.ru/20210615/putin-1737120613.html
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россия, общество
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
05:38 24.06.2021 (обновлено: 08:03 24.06.2021)
Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей и беременных женщин