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Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме

Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме - РИА Новости, 24.06.2021

Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в Twitter сообщение на РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T04:53

2021-06-24T04:53

2021-06-24T08:48

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в Twitter сообщение на случай своей смерти. В среду испанская газета País со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья.Он отмечал, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет "не его вина".Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде. Он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".

https://ria.ru/20210328/tyurma-1603166250.html

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