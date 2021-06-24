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Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме
Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме - РИА Новости, 24.06.2021
Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме
Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в Twitter сообщение на РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T04:53
2021-06-24T08:48
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испания
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в Twitter сообщение на случай своей смерти. В среду испанская газета País со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья.Он отмечал, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет "не его вина".Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде. Он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".
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сша, испания, в мире
Основатель McAfee оставил послание перед смертью в испанской тюрьме
04:53 24.06.2021 (обновлено: 08:48 24.06.2021)
 
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / cunaplus

Найденный мертвым в испанской тюрьме основатель McAfee оставил сообщение на случай смерти

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в Twitter сообщение на случай своей смерти.
В среду испанская газета País со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии.
В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья.
Он отмечал, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет "не его вина".
Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.
В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде. Он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".
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