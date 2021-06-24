https://ria.ru/20210624/pomosch-1738436758.html

В РПЦ запустили проект помощи детям-сиротам с нарушениями развития

В РПЦ запустили проект помощи детям-сиротам с нарушениями развития - РИА Новости, 24.06.2021

В РПЦ запустили проект помощи детям-сиротам с нарушениями развития

Проект "Сопричастие" заработал в московском центре социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Дом детей", сообщает в четверг пресс-служба православной РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:50

2021-06-24T14:50

2021-06-24T18:00

религия и мировоззрение

александр мартынов

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Проект "Сопричастие" заработал в московском центре социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Дом детей", сообщает в четверг пресс-служба православной службы помощи "Милосердие"."Служба "Милосердие" объявила о старте нового проекта "Сопричастие" для сирот с множественными нарушениями развития. Сотрудники и волонтеры проекта занимаются реабилитацией 12 особых ребят: детям помогают раскрыть физические и умственные способности, освоить необходимые для жизни навыки, учат их есть, ходить и общаться со взрослыми", - говорится в сообщении.Раз в год для каждого ребенка проводится консилиум с участием специалистов разных направлений и "личного взрослого" – "близкого человека, который помогает познавать окружающий мир, проявлять индивидуальность и способствует освоению в обществе других людей", пояснили в "Милосердии"."Сопровождение детей-сирот с особенностями развития требует особых знаний и навыков. Двигательные, интеллектуальные и иные нарушения в случае наших ребят осложняются наличием нарушения привязанности, свойственного всем сиротам", - приводят в пресс-службе слова Александры Мартыновой, руководителя "Сопричастия".Поэтому, отмечает она, одних занятий с психологами, инструкторами адаптивной физкультуры и другими специалистами недостаточно. "Необходимо индивидуальное сопровождение каждого ребенка близким взрослым человеком, который установит доверительные отношения и поможет ребенку поверить в себя, захотеть расти и развиваться", - подчеркивает специалист.По данным службы помощи "Милосердие", в организации более 15 лет помогают социально незащищенным группам граждан, в том числе детям-сиротам и людям с инвалидностью и нарушениями развития. Среди проектов "Милосердия" в этой сфере – Свято-Софийский социальный дом, Елизаветинский детский дом, Детская выездная паллиативная служба, Свято-Спиридоньевская богадельня, Свято-Димитриевский детский центр, развивающий центр для детей с ДЦП "Елизаветинский сад".

https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html

https://ria.ru/20210423/deti-1729667123.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мартынов