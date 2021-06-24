https://ria.ru/20210624/podrostok-1738517525.html

В Москве спасли тонувшего подростка

В Москве спасли тонувшего подростка - РИА Новости, 24.06.2021

В Москве спасли тонувшего подростка

Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:51

2021-06-24T23:51

2021-06-24T23:51

гочсипб

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ."Вечером 24 июня во время патрулирования замечен мальчик, переплывавший пруд и внезапно скрывшийся под водой. Спасатели незамедлительно направили катер в сторону происшествия и вскоре в 20 метрах от берега подняли на поверхность нахлебавшегося воды подростка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 13-летнего подростка доставили на поисково-спасательную станцию "Терлецкая" и оказали первую помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию, начали искать родителей пострадавшего. Вскоре на станцию пришла мать подростка. После медицинского осмотра, она отказалась от госпитализации мальчика и забрала сына домой.

https://ria.ru/20210624/spasateli-1738454988.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия