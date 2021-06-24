Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/podrostok-1738517525.html
В Москве спасли тонувшего подростка
В Москве спасли тонувшего подростка - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве спасли тонувшего подростка
Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:51
2021-06-24T23:51
гочсипб
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ."Вечером 24 июня во время патрулирования замечен мальчик, переплывавший пруд и внезапно скрывшийся под водой. Спасатели незамедлительно направили катер в сторону происшествия и вскоре в 20 метрах от берега подняли на поверхность нахлебавшегося воды подростка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 13-летнего подростка доставили на поисково-спасательную станцию "Терлецкая" и оказали первую помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию, начали искать родителей пострадавшего. Вскоре на станцию пришла мать подростка. После медицинского осмотра, она отказалась от госпитализации мальчика и забрала сына домой.
https://ria.ru/20210624/spasateli-1738454988.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гочсипб, москва, происшествия
В Москве спасли тонувшего подростка
23:51 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В Москве спасли тонувшего в Терлецком пруду подростка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ.
"Вечером 24 июня во время патрулирования замечен мальчик, переплывавший пруд и внезапно скрывшийся под водой. Спасатели незамедлительно направили катер в сторону происшествия и вскоре в 20 метрах от берега подняли на поверхность нахлебавшегося воды подростка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 13-летнего подростка доставили на поисково-спасательную станцию "Терлецкая" и оказали первую помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию, начали искать родителей пострадавшего. Вскоре на станцию пришла мать подростка. После медицинского осмотра, она отказалась от госпитализации мальчика и забрала сына домой.
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 16:09
На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину
 
ГОЧСиПБМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
Лента новостейМолния