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Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом - РИА Новости, 24.06.2021
Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позицию курьера, почти столько же рассчитывают на должность маркетолога или преподавателя, а... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T07:09
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россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позицию курьера, почти столько же рассчитывают на должность маркетолога или преподавателя, а некоторые хотели бы быть водителями или работать на стройке, показало исследование "Работа.ру" и "СберУслуги", которое есть в распоряжении РИА Новости.Компании, которые входят в экосистему Сбера, провели исследование и выяснили, кем хотели бы подрабатывать жители России и насколько они планируют увеличить доходы благодаря дополнительной занятости. В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работа.ру" из всех регионов страны.Каждый пятый, то есть 20% респондентов в качестве подработки на летнее время рассматривают позицию курьера, по 18% участников опроса выбрали бы работу маркетолога или преподавателя, а по 15% опрошенных готовы подрабатывать водителями или строителями. Еще 9% привлекает должность компьютерного мастера, а 6% хотели бы подрабатывать официантом.Около трети россиян (28%) хотят с помощью подработки увеличить основной доход как минимум в два раза, а 27% - на 30-50%. Каждый шестой участник опроса хотел бы получать прибавку в размере 50% от зарплаты. В то же время 15% рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит 10-30%. Еще 1% претендует на прибавку к основной зарплате в 10%, а 13% уверены, подработка станет для них основным доходом."Лето - идеальное время для подработки, особенно, если вы хотите работать на фрилансе. Это позволяет получать дополнительный заработок и не привязываться к времени и месту", — прокомментировала операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская. Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий отметил, что подработка стала трендом на рынке труда еще в прошлом году, в 2021 году эта тенденция укрепилась.
https://ria.ru/20210618/podrabotka-1737500202.html
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россия, общество
Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:09 24.06.2021 (обновлено: 08:04 24.06.2021)
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu

Исследование "Работа.ру" и "СберУслуги" показало, какую подработку россияне ищут летом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позицию курьера, почти столько же рассчитывают на должность маркетолога или преподавателя, а некоторые хотели бы быть водителями или работать на стройке, показало исследование "Работа.ру" и "СберУслуги", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компании, которые входят в экосистему Сбера, провели исследование и выяснили, кем хотели бы подрабатывать жители России и насколько они планируют увеличить доходы благодаря дополнительной занятости. В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работа.ру" из всех регионов страны.
"Исследование показало, что больше половины россиян (60%) хотели бы найти подработку этим летом, 31% респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще 9% опрошенных ответили, что уже подрабатывают", - рассказали авторы.
Каждый пятый, то есть 20% респондентов в качестве подработки на летнее время рассматривают позицию курьера, по 18% участников опроса выбрали бы работу маркетолога или преподавателя, а по 15% опрошенных готовы подрабатывать водителями или строителями. Еще 9% привлекает должность компьютерного мастера, а 6% хотели бы подрабатывать официантом.
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Около трети россиян (28%) хотят с помощью подработки увеличить основной доход как минимум в два раза, а 27% - на 30-50%. Каждый шестой участник опроса хотел бы получать прибавку в размере 50% от зарплаты. В то же время 15% рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит 10-30%. Еще 1% претендует на прибавку к основной зарплате в 10%, а 13% уверены, подработка станет для них основным доходом.
"Лето - идеальное время для подработки, особенно, если вы хотите работать на фрилансе. Это позволяет получать дополнительный заработок и не привязываться к времени и месту", — прокомментировала операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская. Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий отметил, что подработка стала трендом на рынке труда еще в прошлом году, в 2021 году эта тенденция укрепилась.
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