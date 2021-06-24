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Культура
https://ria.ru/20210624/pobediteli-1738311046.html
Конкурс имени Юрия Левитана объявил победителей
Конкурс имени Юрия Левитана объявил победителей - РИА Новости, 24.06.2021
Конкурс имени Юрия Левитана объявил победителей
Международный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени", учрежденный медиагруппой "Россия сегодня", назвал своих лауреатов. Ими стали молодые... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:00
2021-06-24T13:23
80-летие миа "россия сегодня"
культура
конкурс имени юрия левитана
миа "россия сегодня"
юрий левитан
риа новости
дмитрий киселев
новости агентства
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Международный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени", учрежденный медиагруппой "Россия сегодня", назвал своих лауреатов. Ими стали молодые журналисты и блогеры из России и стран СНГ. Полный список победителей объявлен на странице конкурса на сайте ria.ru. Обладатели первых мест в четырех номинациях получат диплом и денежный приз – 80 тыс. рублей. Участники, занявшие второе и третье место будут награждены памятными дипломами. Авторы работ, победивших в специальной номинации от Лаборатории медиа, получат доступ к онлайн-школе по SMM и "Король коммуникаций", школе для YouTube-блогеров "Ты в тренде", онлайн-школе интернет-коммуникаций.Лучшими работами по мнению экспертного жюри стали: Журналисты и блогеры присылали свои работы со всех уголков России и постсоветского пространства. Мы получили более 200 историй о героях нашего времени из 40 регионов России, шести стран и одной самопровозглашенной республики - ЛНР. Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.В специальной номинации "Творческий потенциал" были отмечены сразу три работы:"Номинация "Творческий потенциал" создана, чтобы поощрить начинающих авторов и команды, которые не прошли на дальнейшие этапы. Конкурсы помогают взглянуть на себя со стороны и понять свои зоны роста, что еще нужно проработать. Бывает, что из-за невысоких результатов на конкурсах и мероприятиях, участники опускают руки и не хотят развиваться дальше, хотя творческий потенциал огромный. Этой номинацией мы хотели поддержать ребят на старте, чтобы они понимали — высоких результатов можно добиться при постоянном развитии и совершенствовании имеющихся навыков", - подчеркнула исполнительный директор Лаборатории медиа, директор по развитию МАСТ Анастасия Косенчук.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тем, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210316/konkurs-1601366359.html
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80-летие миа "россия сегодня", конкурс имени юрия левитана, миа "россия сегодня", юрий левитан, риа новости, дмитрий киселев, новости агентства, общество

Конкурс имени Юрия Левитана объявил победителей

10:00 24.06.2021 (обновлено: 13:23 24.06.2021)
 
Скриншот страницы конкурса имени Юрия Левитана
Скриншот страницы конкурса имени Юрия Левитана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Международный конкурс имени Юрия Левитана "Герои нашего времени", учрежденный медиагруппой "Россия сегодня", назвал своих лауреатов. Ими стали молодые журналисты и блогеры из России и стран СНГ. Полный список победителей объявлен на странице конкурса на сайте ria.ru. Обладатели первых мест в четырех номинациях получат диплом и денежный приз – 80 тыс. рублей. Участники, занявшие второе и третье место будут награждены памятными дипломами. Авторы работ, победивших в специальной номинации от Лаборатории медиа, получат доступ к онлайн-школе по SMM и "Король коммуникаций", школе для YouTube-блогеров "Ты в тренде", онлайн-школе интернет-коммуникаций.
Лучшими работами по мнению экспертного жюри стали:
"В этом году мы отмечаем важную для нас дату — 80-летие создания Совинформбюро, от которого ведет свою историю наша медиагруппа. Конкурс имени Юрия Левитана, приуроченный к юбилейной дате, получил множество историй, которые рассказывают об истинных героях – простых людях, которые готовы жертвовать собой ради других и вдохновляют своим примером окружающих. Участники продемонстрировали журналистское мастерство на высшем уровне. Этот проект открыл талантливых авторов в разных медиаформатах, и нам приятно, что молодое поколение берет пример с лучших", — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Журналисты и блогеры присылали свои работы со всех уголков России и постсоветского пространства. Мы получили более 200 историй о героях нашего времени из 40 регионов России, шести стран и одной самопровозглашенной республики - ЛНР.
Открытие мемориальной доски Юрию Левитану - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 11:00
Конкурс имени Юрия Левитана объявил экспертное жюри
Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.
В специальной номинации "Творческий потенциал" были отмечены сразу три работы:
"Номинация "Творческий потенциал" создана, чтобы поощрить начинающих авторов и команды, которые не прошли на дальнейшие этапы. Конкурсы помогают взглянуть на себя со стороны и понять свои зоны роста, что еще нужно проработать. Бывает, что из-за невысоких результатов на конкурсах и мероприятиях, участники опускают руки и не хотят развиваться дальше, хотя творческий потенциал огромный. Этой номинацией мы хотели поддержать ребят на старте, чтобы они понимали — высоких результатов можно добиться при постоянном развитии и совершенствовании имеющихся навыков", - подчеркнула исполнительный директор Лаборатории медиа, директор по развитию МАСТ Анастасия Косенчук.
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15 июня, 13:32
Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ
Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тем, кто работал в них в разные годы.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Культура80-летие МИА "Россия сегодня"Конкурс имени Юрия ЛевитанаМИА "Россия сегодня"Юрий ЛевитанРИА НовостиДмитрий КиселевНовости агентстваОбщество
 
 
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