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Ракова рассказала, когда привитые от COVID-19 москвичи могут сдать плазму
Ракова рассказала, когда привитые от COVID-19 москвичи могут сдать плазму - РИА Новости, 24.06.2021
Ракова рассказала, когда привитые от COVID-19 москвичи могут сдать плазму
Привитые от COVID могут сдать плазму не ранее, чем через 30 дней после второго этапа вакцинации, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:12
2021-06-24T09:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Привитые от COVID могут сдать плазму не ранее, чем через 30 дней после второго этапа вакцинации, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она ранее отметила, что москвичей, привитых "Спутником V" также приглашают сдавать плазму для болеющих коронавирусом.По ее словам, помимо стандартных критериев для донорства, таких как возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний, для вакцинированных доноров сформирован ряд дополнительных требований.По ее словам, прием вакцинированных доноров будет осуществляться по двухэтапной модели: на первом этапе донора пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и/или определения титра вируснейтрализующих антител, а на втором – при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител и/или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 донора пригласят на донацию."При этом финальное решение о допуске примет врач-трансфузиолог в день назначенной донации", - сообщила Ракова.Она напомнила, что донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты – 5000 рублей, а также компенсация на питание – 1235 рублей. При безвозмездном донорстве это может быть засчитано в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".Ракова подчеркнула, что результаты исследования плазмы вакцинированных уже представил Клинический комитет. "Они обнадеживают — в течение первых 7 дней после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%. Таким образом показатели первой группы лучше на 25%. Кроме того, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр (более 1:160) вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших", - рассказала заммэра.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова рассказала, когда привитые от COVID-19 москвичи могут сдать плазму
09:12 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве
Пакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заммэра Москвы объяснила, что сдавать плазму можно через 30 дней после второго этапа вакцинации

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Привитые от COVID могут сдать плазму не ранее, чем через 30 дней после второго этапа вакцинации, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она ранее отметила, что москвичей, привитых "Спутником V" также приглашают сдавать плазму для болеющих коронавирусом.
По ее словам, помимо стандартных критериев для донорства, таких как возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний, для вакцинированных доноров сформирован ряд дополнительных требований.
"Наличие сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с отметками о вакцинации или иных подтверждающих документов (наличие подтверждения на Госуслугах). Допуск к анализу осуществляется не ранее 30 дня после 2 этапа вакцинации", - сообщила Ракова.
По ее словам, прием вакцинированных доноров будет осуществляться по двухэтапной модели: на первом этапе донора пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и/или определения титра вируснейтрализующих антител, а на втором – при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител и/или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 донора пригласят на донацию.
"При этом финальное решение о допуске примет врач-трансфузиолог в день назначенной донации", - сообщила Ракова.
Она напомнила, что донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты – 5000 рублей, а также компенсация на питание – 1235 рублей. При безвозмездном донорстве это может быть засчитано в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
Ракова подчеркнула, что результаты исследования плазмы вакцинированных уже представил Клинический комитет. "Они обнадеживают — в течение первых 7 дней после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%. Таким образом показатели первой группы лучше на 25%. Кроме того, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр (более 1:160) вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших", - рассказала заммэра.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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