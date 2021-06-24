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Пропавшего в Нижегородской области пенсионера нашли живым
Пропавшего в Нижегородской области пенсионера нашли живым - РИА Новости, 24.06.2021
Пропавшего в Нижегородской области пенсионера нашли живым
Пропавшего в минувшие выходные пенсионера нашли в Кстовском районе, у мужчины случился инсульт и он ждал помощи 5 дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:27
2021-06-24T15:27
россия
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Пропавшего в минувшие выходные пенсионера нашли в Кстовском районе, у мужчины случился инсульт и он ждал помощи 5 дней, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН".Ранее в группе поисково-спасательного отряда в соцсетях была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 63-летнего мужчины, который 19 июня ушел из дома и не вернулся. К волонтерам заявка о пропаже поступила только 22 июня."Мужчину нашли живым. У него в день пропажи случился инсульт недалеко от дома. Когда волонтеры приехали на точку сбора, разделились на группы и начали прочес местности, его нашла одна из первых групп при работе на отклик. Он откликнулся, его передали врачам", - рассказала собеседница агентства.
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кстовский район
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россия, кстовский район, нижегородская область, происшествия
Пропавшего в Нижегородской области пенсионера нашли живым
15:27 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Спасатели отряда "Волонтер НН" нашли пропавшего в Нижегородской области пенсионера живым

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Пропавшего в минувшие выходные пенсионера нашли в Кстовском районе, у мужчины случился инсульт и он ждал помощи 5 дней, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН".
Ранее в группе поисково-спасательного отряда в соцсетях была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 63-летнего мужчины, который 19 июня ушел из дома и не вернулся. К волонтерам заявка о пропаже поступила только 22 июня.
"Мужчину нашли живым. У него в день пропажи случился инсульт недалеко от дома. Когда волонтеры приехали на точку сбора, разделились на группы и начали прочес местности, его нашла одна из первых групп при работе на отклик. Он откликнулся, его передали врачам", - рассказала собеседница агентства.
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