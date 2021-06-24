https://ria.ru/20210624/pensii-1738346375.html

Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле

Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле - РИА Новости, 24.06.2021

Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле

С 1 июля все социальные выплаты и пенсии станут поступать только на банковские карты "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Эти... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T01:13

2021-06-24T01:13

2021-06-24T01:52

юлия финогенова

россия

карта "мир"

рэу имени г. в. плеханова

сбербанк россии

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. С 1 июля все социальные выплаты и пенсии станут поступать только на банковские карты "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Эти изменения продиктованы законом "О национальной платежной системе", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт рассмотрел ситуации, когда может возникнуть проблема с получением июльской пенсии. По ее словам, раньше пенсия могла начисляться на карты Visa или Mastercard при условии наличия карты "Мир" или при условии наличия счета в банке. Теперь пенсионер не получит пенсию, если у него отсутствует карта "Мир", а также нет счёта или вклада с возможностью пополнения и снятия. В первом случае финансист рекомендует передать реквизиты карты "Мир", счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля. Во втором случае она советует написать заявление в банк и завести именную карту "Мир". Процесс займет, по словам специалиста, не менее семи рабочих дней. ВВ третьем случае следует завести карту "Мир", открыть счет или вклад в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР.Финогенова успокаивает: если пенсионер не хочет пользоваться банковскими услугами, то можно получать пенсию через "Почту России". При этом начисленная пенсия в любом случае не пропадет, поскольку для тех, у кого нет карты "Мир" или счета, Сбербанк откроет текущий счет, с которого можно будет снять средства, придя в офис банка.Если счет для получения пенсии был открыт в другом банке, то его сотрудники после получения средств обязаны в течение десяти дней информировать пенсионера о том, что нужно оформить карту "Мир", добавила эксперт.В декабре прошлого года в Банке России сообщили РИА Новости, что большинство российских пенсионеров, получающих выплаты на карты, уже пользуются картами платежной системы "Мир", оставшимся четырем процентам получить их помешала пандемия коронавируса - поэтому срок обязательного перевода таких выплат на "Мир" был еще раз продлен до 1 июля 2021 года.В настоящий момент многие банки доставляют карты "Мир" для своих клиентов на дом. И ЦБ рекомендует им продолжить эту практику.

https://ria.ru/20210617/mintrud-1737416339.html

https://ria.ru/20210622/pensiya-1738043558.html

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юлия финогенова, россия, карта "мир", рэу имени г. в. плеханова, сбербанк россии, пенсионный фонд рф, общество