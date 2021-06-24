Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/pensii-1738346375.html
Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле
Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле - РИА Новости, 24.06.2021
Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле
С 1 июля все социальные выплаты и пенсии станут поступать только на банковские карты "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Эти... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T01:13
2021-06-24T01:52
юлия финогенова
россия
карта "мир"
рэу имени г. в. плеханова
сбербанк россии
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729605173_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_0a7ac90e3560e2bf9bb0508ad8904e73.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. С 1 июля все социальные выплаты и пенсии станут поступать только на банковские карты "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Эти изменения продиктованы законом "О национальной платежной системе", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт рассмотрел ситуации, когда может возникнуть проблема с получением июльской пенсии. По ее словам, раньше пенсия могла начисляться на карты Visa или Mastercard при условии наличия карты "Мир" или при условии наличия счета в банке. Теперь пенсионер не получит пенсию, если у него отсутствует карта "Мир", а также нет счёта или вклада с возможностью пополнения и снятия. В первом случае финансист рекомендует передать реквизиты карты "Мир", счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля. Во втором случае она советует написать заявление в банк и завести именную карту "Мир". Процесс займет, по словам специалиста, не менее семи рабочих дней. ВВ третьем случае следует завести карту "Мир", открыть счет или вклад в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР.Финогенова успокаивает: если пенсионер не хочет пользоваться банковскими услугами, то можно получать пенсию через "Почту России". При этом начисленная пенсия в любом случае не пропадет, поскольку для тех, у кого нет карты "Мир" или счета, Сбербанк откроет текущий счет, с которого можно будет снять средства, придя в офис банка.Если счет для получения пенсии был открыт в другом банке, то его сотрудники после получения средств обязаны в течение десяти дней информировать пенсионера о том, что нужно оформить карту "Мир", добавила эксперт.В декабре прошлого года в Банке России сообщили РИА Новости, что большинство российских пенсионеров, получающих выплаты на карты, уже пользуются картами платежной системы "Мир", оставшимся четырем процентам получить их помешала пандемия коронавируса - поэтому срок обязательного перевода таких выплат на "Мир" был еще раз продлен до 1 июля 2021 года.В настоящий момент многие банки доставляют карты "Мир" для своих клиентов на дом. И ЦБ рекомендует им продолжить эту практику.
https://ria.ru/20210617/mintrud-1737416339.html
https://ria.ru/20210622/pensiya-1738043558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729605173_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d2f42d1d6cb5bac744148380b6e8b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия финогенова, россия, карта "мир", рэу имени г. в. плеханова, сбербанк россии, пенсионный фонд рф, общество
Финансист предупредила, кто рискует остаться без пенсии в июле
01:13 24.06.2021 (обновлено: 01:52 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без пенсии в июле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. С 1 июля все социальные выплаты и пенсии станут поступать только на банковские карты "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Эти изменения продиктованы законом "О национальной платежной системе", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт рассмотрел ситуации, когда может возникнуть проблема с получением июльской пенсии. По ее словам, раньше пенсия могла начисляться на карты Visa или Mastercard при условии наличия карты "Мир" или при условии наличия счета в банке.
Теперь пенсионер не получит пенсию, если у него отсутствует карта "Мир", а также нет счёта или вклада с возможностью пополнения и снятия. В первом случае финансист рекомендует передать реквизиты карты "Мир", счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля. Во втором случае она советует написать заявление в банк и завести именную карту "Мир". Процесс займет, по словам специалиста, не менее семи рабочих дней. В
В третьем случае следует завести карту "Мир", открыть счет или вклад в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР.
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 15:33
Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии
Финогенова успокаивает: если пенсионер не хочет пользоваться банковскими услугами, то можно получать пенсию через "Почту России". При этом начисленная пенсия в любом случае не пропадет, поскольку для тех, у кого нет карты "Мир" или счета, Сбербанк откроет текущий счет, с которого можно будет снять средства, придя в офис банка.
Если счет для получения пенсии был открыт в другом банке, то его сотрудники после получения средств обязаны в течение десяти дней информировать пенсионера о том, что нужно оформить карту "Мир", добавила эксперт.
В декабре прошлого года в Банке России сообщили РИА Новости, что большинство российских пенсионеров, получающих выплаты на карты, уже пользуются картами платежной системы "Мир", оставшимся четырем процентам получить их помешала пандемия коронавируса - поэтому срок обязательного перевода таких выплат на "Мир" был еще раз продлен до 1 июля 2021 года.
В настоящий момент многие банки доставляют карты "Мир" для своих клиентов на дом. И ЦБ рекомендует им продолжить эту практику.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 11:21
"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию
 
Юлия ФиногеноваРоссияКарта "Мир"РЭУ имени Г. В. ПлехановаСбербанк РоссииПенсионный фонд РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Лента новостейМолния