https://ria.ru/20210624/patrushev-1738374754.html
Патрушев заявил о процессе возрождения биологического оружия
Патрушев заявил о процессе возрождения биологического оружия - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев заявил о процессе возрождения биологического оружия
Есть явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия, заявил секретарь... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:25
2021-06-24T10:25
2021-06-24T10:25
биологическое оружие
россия
здоровье - общество
николай патрушев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Есть явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20210624/biooruzhie-1738370560.html
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биологическое оружие, россия, здоровье - общество, николай патрушев
Патрушев заявил о процессе возрождения биологического оружия
Николай Патрушев заявил, что наблюдается процесс возрождения биологического оружия