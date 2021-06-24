https://ria.ru/20210624/patrushev-1738373936.html

Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter

Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter - РИА Новости, 24.06.2021

Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter

Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:22

2021-06-24T10:22

2021-06-24T10:22

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для нас есть один безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, вне зависимости от его цвета кожи, религиозных или политических взглядов. Все жизни имеют значение. All lives matter", - сказал Патрушев, говоря о борьбе с коронавирусной инфекцией.По его словам, в вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем"."Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20210616/blm-1737306992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, николай патрушев