https://ria.ru/20210624/patrushev-1738373936.html
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter
Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:22
2021-06-24T10:22
2021-06-24T10:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
николай патрушев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для нас есть один безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, вне зависимости от его цвета кожи, религиозных или политических взглядов. Все жизни имеют значение. All lives matter", - сказал Патрушев, говоря о борьбе с коронавирусной инфекцией.По его словам, в вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем"."Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20210616/blm-1737306992.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, николай патрушев
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter
Николай Патрушев заявил, что для России не имеют значения цвет кожи человека или его взгляды
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия
руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Для нас есть один безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, вне зависимости от его цвета кожи, религиозных или политических взглядов. Все жизни имеют значение. All lives matter", - сказал Патрушев, говоря о борьбе с коронавирусной инфекцией.
По его словам, в вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем".
"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - добавил Патрушев.