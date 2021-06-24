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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/patrushev-1738373936.html
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter
Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:22
2021-06-24T10:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
николай патрушев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для нас есть один безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, вне зависимости от его цвета кожи, религиозных или политических взглядов. Все жизни имеют значение. All lives matter", - сказал Патрушев, говоря о борьбе с коронавирусной инфекцией.По его словам, в вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем"."Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - добавил Патрушев.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, николай патрушев
Патрушев заявил, что Россия исповедует принцип all lives matter
10:22 24.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Патрушев заявил, что для России не имеют значения цвет кожи человека или его взгляды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека независимо от цвета кожи и взглядов, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для нас есть один безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, вне зависимости от его цвета кожи, религиозных или политических взглядов. Все жизни имеют значение. All lives matter", - сказал Патрушев, говоря о борьбе с коронавирусной инфекцией.
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По его словам, в вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем".
"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - добавил Патрушев.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоНиколай Патрушев
 
 
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