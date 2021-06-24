https://ria.ru/20210624/patrushev-1738371296.html

Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран

Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран - РИА Новости, 24.06.2021

Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран

Новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства, заявил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:10

2021-06-24T10:10

2021-06-24T10:10

россия

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Еще одной тенденцией, которую нельзя также игнорировать, является лавинообразное развитие технологий. Искусственный интеллект, новые материалы, синтетическая биология - все это уже стало частью современной жизни", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728912441.html

россия

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россия, николай патрушев, в мире