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Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран
Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран
Новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства, заявил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:10
2021-06-24T10:10
россия
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Еще одной тенденцией, которую нельзя также игнорировать, является лавинообразное развитие технологий. Искусственный интеллект, новые материалы, синтетическая биология - все это уже стало частью современной жизни", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения", - добавил Патрушев.
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россия, николай патрушев, в мире
Патрушев заявил об использовании новых технологий в противоборствах стран
10:10 24.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патрушев заявил, что искусственный интеллект пытаются использовать в противоборствах стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Еще одной тенденцией, которую нельзя также игнорировать, является лавинообразное развитие технологий. Искусственный интеллект, новые материалы, синтетическая биология - все это уже стало частью современной жизни", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения", - добавил Патрушев.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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