https://ria.ru/20210624/pase-1738483210.html

В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму

В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму - РИА Новости, 24.06.2021

В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал нонсенсом резолюцию РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:08

2021-06-24T18:08

2021-06-24T18:08

россия

госдума рф

республика крым

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал нонсенсом резолюцию ПАСЕ с призывом к российским властям использовать в Крыму украинские законы.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы."Выступив с резолюцией в поддержку экстремистской организации в Крыму, ПАСЕ по сути присоединилась к хору голосов на Западе, оправдывающих экстремистов и террористов, чьи организации были в России запрещены, а сами они осуждены за нарушение российского законодательства", - заявил Пискарев, слова которого цитирует Telegram-канал комиссии Госдумы.Парламентарий отметил, что рекомендация по применению украинского законодательства на территории Крыма некорректна."Что же касается рекомендации прекратить действие в Крыму российских законов и применять украинские, то это звучит как нонсенс. Почему бы господам европейским парламентариям не отказаться от действующего законодательства в своих странах и не начать применять, к примеру, российское? Ну хотя бы в части противодействия терроризму и экстремизму? Может, было бы меньше таких пассажей в документах ПАСЕ?" - отметил депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210624/rezolyutsiya-1738461803.html

https://ria.ru/20210513/krym-1732187199.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, республика крым, парламентская ассамблея совета европы