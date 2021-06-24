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В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму
В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму - РИА Новости, 24.06.2021
В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал нонсенсом резолюцию РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:08
2021-06-24T18:08
россия
госдума рф
республика крым
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал нонсенсом резолюцию ПАСЕ с призывом к российским властям использовать в Крыму украинские законы.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы."Выступив с резолюцией в поддержку экстремистской организации в Крыму, ПАСЕ по сути присоединилась к хору голосов на Западе, оправдывающих экстремистов и террористов, чьи организации были в России запрещены, а сами они осуждены за нарушение российского законодательства", - заявил Пискарев, слова которого цитирует Telegram-канал комиссии Госдумы.Парламентарий отметил, что рекомендация по применению украинского законодательства на территории Крыма некорректна."Что же касается рекомендации прекратить действие в Крыму российских законов и применять украинские, то это звучит как нонсенс. Почему бы господам европейским парламентариям не отказаться от действующего законодательства в своих странах и не начать применять, к примеру, российское? Ну хотя бы в части противодействия терроризму и экстремизму? Может, было бы меньше таких пассажей в документах ПАСЕ?" - отметил депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210624/rezolyutsiya-1738461803.html
https://ria.ru/20210513/krym-1732187199.html
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россия, госдума рф, республика крым, парламентская ассамблея совета европы
В ГД прокомментировали рекомендацию ПАСЕ об украинских законах в Крыму
18:08 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев

В Госдуме назвали нонсенсом рекомендацию ПАСЕ использовать украинские законы в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал нонсенсом резолюцию ПАСЕ с призывом к российским властям использовать в Крыму украинские законы.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы.
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Парламентарий отметил, что рекомендация по применению украинского законодательства на территории Крыма некорректна.
"Что же касается рекомендации прекратить действие в Крыму российских законов и применять украинские, то это звучит как нонсенс. Почему бы господам европейским парламентариям не отказаться от действующего законодательства в своих странах и не начать применять, к примеру, российское? Ну хотя бы в части противодействия терроризму и экстремизму? Может, было бы меньше таких пассажей в документах ПАСЕ?" - отметил депутат.
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РоссияГосдума РФРеспублика КрымПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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