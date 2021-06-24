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Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея

Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея - РИА Новости, 24.06.2021

Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея

76 лет назад в Москве на Красной площади состоялся Парад Победителей.

2021-06-24T23:53

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москва

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Его принимал Георгий Жуков, командовал парадом – Константин Рокоссовский. В 10:00 с боем курантов Жуков выехал на площадь. С трибуны Мавзолея он поздравил воинов и советский народ с Великой Победой. Марш длился два часа под проливным дождем. В нем принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров и 30 тысяч солдат. К подножию Мавзолея были брошены 200 вражеских знамен.

москва

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Парад Победителей: 200 вражеских знамен брошены к подножию Мавзолея 76 лет назад в Москве на Красной площади состоялся Парад Победителей. Его принимал Георгий Жуков, командовал парадом – Константин Рокоссовский. В 10:00 с боем курантов Жуков выехал на площадь. С трибуны Мавзолея он поздравил воинов и советский народ с Великой Победой. Марш длился два часа под проливным дождем. В нем принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров и 30 тысяч солдат. К подножию мавзолея были брошены 200 вражеских знамен. 2021-06-24T23:53 true PT1M50S

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