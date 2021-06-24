https://ria.ru/20210624/parad-1738517632.html
Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея
Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея - РИА Новости, 24.06.2021
Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея
76 лет назад в Москве на Красной площади состоялся Парад Победителей.
2021-06-24T23:53
2021-06-24T23:53
2021-06-24T23:53
москва
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738517127_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a7a7e66d325b84a027c9150946f7957a.jpg
Его принимал Георгий Жуков, командовал парадом – Константин Рокоссовский. В 10:00 с боем курантов Жуков выехал на площадь. С трибуны Мавзолея он поздравил воинов и советский народ с Великой Победой. Марш длился два часа под проливным дождем. В нем принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров и 30 тысяч солдат. К подножию Мавзолея были брошены 200 вражеских знамен.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738517127_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d785ac6af2c6db315c350700abba6721.jpg
Парад Победителей: 200 вражеских знамен брошены к подножию Мавзолея
76 лет назад в Москве на Красной площади состоялся Парад Победителей. Его принимал Георгий Жуков, командовал парадом – Константин Рокоссовский.
В 10:00 с боем курантов Жуков выехал на площадь. С трибуны Мавзолея он поздравил воинов и советский народ с Великой Победой. Марш длился два часа под проливным дождем. В нем принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров и 30 тысяч солдат. К подножию мавзолея были брошены 200 вражеских знамен.
2021-06-24T23:53
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, видео
Парад Победителей: 200 вражеских знамен были брошены к подножию Мавзолея
76 лет назад в Москве на Красной площади состоялся Парад Победителей.