https://ria.ru/20210624/otvet-1738396367.html

Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление

Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление - РИА Новости, 24.06.2021

Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление

Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:06

2021-06-24T12:06

2021-06-24T12:06

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин, выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности.

https://ria.ru/20210531/patrushev-1735001731.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность