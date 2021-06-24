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Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление
Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление - РИА Новости, 24.06.2021
Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление
Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:06
2021-06-24T12:06
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин, выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность
Нарышкин назвал надежный алгоритм ответа России на внешнее давление
12:06 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава СВР перечислил составляющие алгоритма, выработанного Россией в ответ на внешнее давление

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин, выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности.
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБезопасность
 
 
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