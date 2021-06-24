https://ria.ru/20210624/otmena-1738475937.html

В Перми отменили приговор пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту

В Перми отменили приговор пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту - РИА Новости, 24.06.2021

В Перми отменили приговор пенсионеру, перерезавшему трос промальпинисту

Суд отменил приговор пенсионеру из Перми, перерезавшему осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, дело направлено на новое рассмотрение, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:37

2021-06-24T17:37

2021-06-24T17:37

россия

пермский краевой суд

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Суд отменил приговор пенсионеру из Перми, перерезавшему осенью 2019 года трос промышленному альпинисту, дело направлено на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Весной этого года пенсионера суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав квалификацию преступления некорректной. Мужчина проходил по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)."Прокуратура Пермского края, не согласившись с приговором, (…) внесла апелляционное представление. В результате Пермский краевой суд отменил незаконный приговор", — говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение по существу.Инцидент, когда 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику, произошёл в августе 2019 года. Перед ЧП пожилой мужчина жаловался на шум от монтажных работ. Высотники не отреагировали на его слова, продолжили работы на фасаде дома на уровне 9 этажа. Тогда пенсионер поднялся на крышу и перерезал спасательный канат. Один из рабочих сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос и напарник, который поднялся на крышу и помешал пенсионеру довести задуманное до конца.

https://ria.ru/20210524/prigovor-1733613561.html

россия

пермский край

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россия, пермский краевой суд, пермский край, происшествия