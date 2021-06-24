https://ria.ru/20210624/otkaz-1738467759.html

АТОР: не все туристы получат полную сумму за отказ от поездки на Кубань

АТОР: не все туристы получат полную сумму за отказ от поездки на Кубань - РИА Новости, 24.06.2021

АТОР: не все туристы получат полную сумму за отказ от поездки на Кубань

Полную стоимость оплаченного тура в Краснодарский край в случае аннулирования поездки могут получить не все туристы, решение будет приниматься в зависимости от... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:59

2021-06-24T16:59

2021-06-24T16:59

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

краснодарский край

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полную стоимость оплаченного тура в Краснодарский край в случае аннулирования поездки могут получить не все туристы, решение будет приниматься в зависимости от ряда факторов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.Комментируя условия аннулирования и возможные штрафы для туристов, которые захотят отменить поездку на Кубань, глава ассоциации отметила, что все будет зависеть от даты заявки на аннуляцию и решаться в соответствии с договором. "У кого-то будет полный возврат, а у кого-то с удержанием некоторой суммы", - пояснила Ломидзе.По ее словам, туристический поток и загрузка отелей в июле-августе в результате ограничений могут снизиться минимум на 50%. Ранее аналогичные оценки приводили опрошенные РИА Новости туроператоры: они отмечали, что в июле спрос россиян на отдых в Краснодарском крае и Крыму может снизиться на 25-30%, а в августе - до 80%.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738453368.html

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краснодарский край

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край