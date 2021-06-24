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В ДНР заявили о гибели ополченца при атаке украинских силовиков

В ДНР заявили о гибели ополченца при атаке украинских силовиков - РИА Новости, 24.06.2021

В ДНР заявили о гибели ополченца при атаке украинских силовиков

Ополченец погиб на окраине Донецка в результате атаки ударного БПЛА украинских силовиков, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:29

2021-06-24T15:29

2021-06-24T15:29

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Ополченец погиб на окраине Донецка в результате атаки ударного БПЛА украинских силовиков, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили шесть мин по территории республики и применили ударный БПЛА."Сегодня в 10.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины... применили ударный БПЛА и нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе Старомихайловки (окраина Донецка - ред.). Погиб... защитник нашей республики", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире