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Тверская область
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Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи
Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 24.06.2021
Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи
В Твери в 2021 году откроется первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:29
2021-06-24T16:29
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
вышний волочек
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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В Твери в 2021 году откроется первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона."В текущем году также запланировано открытие такого центра в Вышнем Волочке. В 2020 году для тверского онкологического диспансера было приобретено уникальное оборудование. Благодаря этому с апреля текущего года пациенты получают виды лечения, которые ранее в Тверской области не предоставлялись", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Глава региона отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в регионе был сохранён объём высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, освоены новые виды операций. По итогам 2020 года удалось снизить смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения.
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, вышний волочек

Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи

16:29 24.06.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиОборудование для тверского онкологического диспансера
Оборудование для тверского онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В Твери в 2021 году откроется первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.
"В текущем году также запланировано открытие такого центра в Вышнем Волочке. В 2020 году для тверского онкологического диспансера было приобретено уникальное оборудование. Благодаря этому с апреля текущего года пациенты получают виды лечения, которые ранее в Тверской области не предоставлялись", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Глава региона отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в регионе был сохранён объём высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, освоены новые виды операций. По итогам 2020 года удалось снизить смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения.
"Особое внимание в 2020 году было уделено развитию системы скорой и неотложной медицинской помощи. Создана единая диспетчерская служба, которая в настоящее время обслуживает семь муниципалитетов. Это уже сейчас позволило не допускать "потери" вызовов и обеспечить приезд бригад к пациентам в нормативное время. Планируется охватить единой системой приёма и передачи вызовов службы скорой медицинской помощи все муниципалитеты", - подчеркнул Руденя.
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