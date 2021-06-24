Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиОборудование для тверского онкологического диспансера
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В Твери в 2021 году откроется первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.
"В текущем году также запланировано открытие такого центра в Вышнем Волочке. В 2020 году для тверского онкологического диспансера было приобретено уникальное оборудование. Благодаря этому с апреля текущего года пациенты получают виды лечения, которые ранее в Тверской области не предоставлялись", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Глава региона отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в регионе был сохранён объём высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, освоены новые виды операций. По итогам 2020 года удалось снизить смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения.
"Особое внимание в 2020 году было уделено развитию системы скорой и неотложной медицинской помощи. Создана единая диспетчерская служба, которая в настоящее время обслуживает семь муниципалитетов. Это уже сейчас позволило не допускать "потери" вызовов и обеспечить приезд бригад к пациентам в нормативное время. Планируется охватить единой системой приёма и передачи вызовов службы скорой медицинской помощи все муниципалитеты", - подчеркнул Руденя.