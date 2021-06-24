https://ria.ru/20210624/onkopomosch-1738460009.html

Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи

Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 24.06.2021

Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи

В Твери в 2021 году откроется первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:29

2021-06-24T16:29

2021-06-24T16:29

тверская область

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В Твери в 2021 году откроется первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона."В текущем году также запланировано открытие такого центра в Вышнем Волочке. В 2020 году для тверского онкологического диспансера было приобретено уникальное оборудование. Благодаря этому с апреля текущего года пациенты получают виды лечения, которые ранее в Тверской области не предоставлялись", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Глава региона отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в регионе был сохранён объём высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, освоены новые виды операций. По итогам 2020 года удалось снизить смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения.

https://ria.ru/20210622/investproekty-1738098553.html

тверская область

вышний волочек

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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, вышний волочек