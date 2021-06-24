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В ОНК Москвы отметили роль МИА "Россия сегодня" в защите прав человека
В ОНК Москвы отметили роль МИА "Россия сегодня" в защите прав человека - РИА Новости, 24.06.2021
В ОНК Москвы отметили роль МИА "Россия сегодня" в защите прав человека
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков и ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников поздравили МИА "Россия... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:39
2021-06-24T19:39
80-летие миа "россия сегодня"
россия
алексей мельников
онк
совинформбюро
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков и ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания, отметив особую роль агентства в гуманизации общества и защите прав человека.Они отметили, что агентство, как и в годы Великой Отечественной войны, когда весь СССР с надеждой ждал новостей от Совинформбюро, продолжает наиболее оперативно и объективно освещать события, происходящие в мире."Особую роль МИА "Россия сегодня" играет в защите прав человека, гуманизации общества, всегда оперативно и объективно освещая деятельность субъектов общественного контроля в России, содействуя развитию гражданского общества. От имени ОНК города Москвы и Центрального штаба общественных наблюдательных комиссий России поздравляем агентство с восьмидесятилетием!" - приводятся в поздравительной телеграмме слова Мельникова и Волкова.Председатель и ответственный секретарь московской ОНК пожелали коллективу МИА "Россия сегодня" профессиональных успехов и творческих побед.
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
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"От Советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня"
"От советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня"
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видео, 80-летие миа "россия сегодня", россия, алексей мельников, онк, совинформбюро, москва, общество
В ОНК Москвы отметили роль МИА "Россия сегодня" в защите прав человека
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков и ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания, отметив особую роль агентства в гуманизации общества и защите прав человека.
2021-06-24T19:39
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PT10M19S
В ОНК Москвы отметили роль МИА "Россия сегодня" в защите прав человека
19:39 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В ОНК Москвы отметили особую роль МИА "Россия сегодня" в защите прав человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков и ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания, отметив особую роль агентства в гуманизации общества и защите прав человека.
Они отметили, что агентство, как и в годы Великой Отечественной войны, когда весь СССР с надеждой ждал новостей от Совинформбюро, продолжает наиболее оперативно и объективно освещать события, происходящие в мире.
"Особую роль МИА "Россия сегодня" играет в защите прав человека, гуманизации общества, всегда оперативно и объективно освещая деятельность субъектов общественного контроля в России, содействуя развитию гражданского общества. От имени ОНК города Москвы и Центрального штаба общественных наблюдательных комиссий России поздравляем агентство с восьмидесятилетием!" - приводятся в поздравительной телеграмме слова Мельникова и Волкова.
Председатель и ответственный секретарь московской ОНК пожелали коллективу МИА "Россия сегодня" профессиональных успехов и творческих побед.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияАлексей МельниковОНКСовинформбюроМоскваОбщество
 
 
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