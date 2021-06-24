https://ria.ru/20210624/ogranicheniya-1738478862.html

Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19

Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19

Будут ли введены новые ограничения из-за COVID-19 в России, зависит от каждого человека, при соблюдении мер профилактики риски минимальны, заявила глава... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:46

2021-06-24T17:46

2021-06-24T17:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Будут ли введены новые ограничения из-за COVID-19 в России, зависит от каждого человека, при соблюдении мер профилактики риски минимальны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас. Если каждый из нас будет все меры соблюдать, то риски будут минимальны", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что ограничительные меры, которые принимают регионы из-за COVID-19, адекватные.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество