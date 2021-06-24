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Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19
Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19
Будут ли введены новые ограничения из-за COVID-19 в России, зависит от каждого человека, при соблюдении мер профилактики риски минимальны, заявила глава... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:46
2021-06-24T17:46
2021-06-24T17:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Будут ли введены новые ограничения из-за COVID-19 в России, зависит от каждого человека, при соблюдении мер профилактики риски минимальны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас. Если каждый из нас будет все меры соблюдать, то риски будут минимальны", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что ограничительные меры, которые принимают регионы из-за COVID-19, адекватные.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19
17:46 24.06.2021 (обновлено: 17:58 24.06.2021)
Глава Роспотребнадзора заявила, что при соблюдении мер профилактики риски заболеть минимальны