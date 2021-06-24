Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией
БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией со стороны армянских вооруженных сил.
"Двадцать четвертого июня с 14.30 (13.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района. Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
22 июня, 08:00Как Россия опять "потеряла Армению" и "уступила Турции"
Как уточнили в минобороны, сейчас ситуация в этом направлении стабильна, подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.