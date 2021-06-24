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Нижегородская область
https://ria.ru/20210624/obrazovanie-1738482940.html
Нижегородская область профинансирует создание образовательных пространств
Нижегородская область профинансирует создание образовательных пространств - РИА Новости, 24.06.2021
Нижегородская область профинансирует создание образовательных пространств
Более 220 миллионов рублей планируют направить в Нижегородской области в 2021 году на создание новых образовательных пространств – "Кванториума", "IT-куба" и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:05
2021-06-24T18:05
нижегородская область
глеб никитин
российская академия наук
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Более 220 миллионов рублей планируют направить в Нижегородской области в 2021 году на создание новых образовательных пространств – "Кванториума", "IT-куба" и "Точек роста", заявил губернатор региона Глеб Никитин."Сразу два важных мероприятия нацпроекта мы реализуем на базе школ: в Кстове создаем первый "Школьный Кванториум", а в Нижнем Новгороде – новый "IT-куб". Наш регион является важным промышленным центром, где необходимы квалифицированные кадры. Эти образовательные пространства позволяют дать школьникам востребованные навыки и знания, а также определиться с выбором профессии", - сказал Никитин.Новый "Кванториум" на базе школы №8 в Кстове будет включать естественнонаучный и технологический профили. В нем запланирована реализация программ общего образования, дополнительных программ, проведение различных мероприятий - фестивалей, конкурсов. Часть уроков будет проводиться в пространстве технопарка в новой обстановке, с новым оборудованием, что положительно скажется на усвоении материала. На базе "Школьного Кванториума" также организуют сетевое сотрудничество с другими школами города.Глава региона подчеркнул, что на создание "Кванториума" в Кстове будет направлено более 21 миллиона рублей, а на "IT-куб" в Нижнем Новгороде - около 10 миллионов. Еще 190 миллионов рублей выделяется на создание 121 образовательного пространства цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Нижегородской области. "До 2024 года в регионе будет создано 450 "Точек роста". Эти пространства крайне востребованы как в небольших городах, так и в сельских населенных пунктах", - добавил Никитин.Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, в Нижегородской области уже функционируют три мобильных и четыре стационарных "Кванториума": два - в Нижнем Новгороде, по одному - в Сарове и в городе Бор. Также в регионе открыто 88 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", где школьники на современном оборудовании изучают предметы "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", занимаются в различных кружках."Нижегородская область - уникальный регион с эффективно функционирующей и полностью выстроенной цепью элементов научно-исследовательской карьеры, от детских образовательных пространств "Кванториум", "IT-кубов" и "Точек роста", школ Российской академии наук и специализированного учебно-научного центра до университетов и академических институтов, которые входят в систему Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ)", - сказала она.Министр отметила, что только на создание образовательных пространств "IT-куб" до 2023 года планируется направить более 55,8 миллиона рублей. Помимо одного такого пространства в 2021 году, четыре откроются в 2022 и 2023 году. Цель проекта "IT-куб" - ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий для обеспечения технологического прорыва страны.
https://ria.ru/20210601/it-1735063921.html
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глеб никитин, российская академия наук, нижний новгород, нижегородская область, общество
Нижегородская область профинансирует создание образовательных пространств
18:05 24.06.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров

Нижегородская область направит 220 миллионов рублей на создание образовательных пространств

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Более 220 миллионов рублей планируют направить в Нижегородской области в 2021 году на создание новых образовательных пространств – "Кванториума", "IT-куба" и "Точек роста", заявил губернатор региона Глеб Никитин.
"Сразу два важных мероприятия нацпроекта мы реализуем на базе школ: в Кстове создаем первый "Школьный Кванториум", а в Нижнем Новгороде – новый "IT-куб". Наш регион является важным промышленным центром, где необходимы квалифицированные кадры. Эти образовательные пространства позволяют дать школьникам востребованные навыки и знания, а также определиться с выбором профессии", - сказал Никитин.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 11:45Нижегородская область
Никитин представил проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде
Новый "Кванториум" на базе школы №8 в Кстове будет включать естественнонаучный и технологический профили. В нем запланирована реализация программ общего образования, дополнительных программ, проведение различных мероприятий - фестивалей, конкурсов. Часть уроков будет проводиться в пространстве технопарка в новой обстановке, с новым оборудованием, что положительно скажется на усвоении материала. На базе "Школьного Кванториума" также организуют сетевое сотрудничество с другими школами города.
Глава региона подчеркнул, что на создание "Кванториума" в Кстове будет направлено более 21 миллиона рублей, а на "IT-куб" в Нижнем Новгороде - около 10 миллионов. Еще 190 миллионов рублей выделяется на создание 121 образовательного пространства цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Нижегородской области. "До 2024 года в регионе будет создано 450 "Точек роста". Эти пространства крайне востребованы как в небольших городах, так и в сельских населенных пунктах", - добавил Никитин.
Всероссийская конференция Цифровая индустрия промышленной России
23 июня, 19:26Нижегородская область
В Нижнем Новгороде обсудили цифровую трансформацию России
Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, в Нижегородской области уже функционируют три мобильных и четыре стационарных "Кванториума": два - в Нижнем Новгороде, по одному - в Сарове и в городе Бор. Также в регионе открыто 88 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", где школьники на современном оборудовании изучают предметы "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", занимаются в различных кружках.
"Нижегородская область - уникальный регион с эффективно функционирующей и полностью выстроенной цепью элементов научно-исследовательской карьеры, от детских образовательных пространств "Кванториум", "IT-кубов" и "Точек роста", школ Российской академии наук и специализированного учебно-научного центра до университетов и академических институтов, которые входят в систему Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ)", - сказала она.
На цифровой конференции в Нижнем Новгороде наградили победителей
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На цифровой конференции в Нижнем Новгороде наградили победителей
Министр отметила, что только на создание образовательных пространств "IT-куб" до 2023 года планируется направить более 55,8 миллиона рублей. Помимо одного такого пространства в 2021 году, четыре откроются в 2022 и 2023 году. Цель проекта "IT-куб" - ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий для обеспечения технологического прорыва страны.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинРоссийская академия наукНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
 
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