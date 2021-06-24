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"Транснефть" ответила на заявления "Нафтана" о поставках
"Транснефть" ответила на заявления "Нафтана" о поставках - РИА Новости, 24.06.2021
"Транснефть" ответила на заявления "Нафтана" о поставках
"Транснефть" считает некомпетентными заявления белорусского "Нафтана", что компания якобы поставляет нефть на НПЗ страны: она работает по заявкам российских... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:12
2021-06-24T16:12
россия
сергей алтухов
игорь демин
татнефть
транснефть
газпром нефть
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Транснефть" считает некомпетентными заявления белорусского "Нафтана", что компания якобы поставляет нефть на НПЗ страны: она работает по заявкам российских нефтяных компаний на транспортировку нефти, при этом на третий квартал для этого завода их нет, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.В графике поставок нефти на экспорт на третий квартал, разрабатываемом Минэнерго РФ, фигурирует только "Транснефть", сообщил в среду Sputnik Беларусь заместитель гендиректора "Нафтана" по идеологической работе и соцразвитию Сергей Евтушик. Он и другой замглавы завода по производству Сергей Алтухов говорили также, что в третьем квартале НПЗ планирует переработать порядка 2 миллионов тонн российской нефти."Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора "Нафтана" по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что "Транснефть" занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на "Нафтан", - сказал Демин.Он подчеркнул, что "Транснефть" - транспортная компания, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть" и прочие, которые и осуществляют поставки потребителям. "Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы "фигурируем в графике поставок Минэнерго", по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера", - отметил представитель "Транснефти"."В этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти. На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан", - заключил Демин.
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россия, сергей алтухов, игорь демин, татнефть, транснефть, газпром нефть, белоруссия, экономика
"Транснефть" ответила на заявления "Нафтана" о поставках
16:12 24.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПерекачивающая станция "Предгорная" проекта "Юг" компании "Транснефть"
Перекачивающая станция Предгорная проекта Юг компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Транснефть" назвала заявления "Нафтана" о поставках некомпетентными

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Транснефть" считает некомпетентными заявления белорусского "Нафтана", что компания якобы поставляет нефть на НПЗ страны: она работает по заявкам российских нефтяных компаний на транспортировку нефти, при этом на третий квартал для этого завода их нет, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
В графике поставок нефти на экспорт на третий квартал, разрабатываемом Минэнерго РФ, фигурирует только "Транснефть", сообщил в среду Sputnik Беларусь заместитель гендиректора "Нафтана" по идеологической работе и соцразвитию Сергей Евтушик. Он и другой замглавы завода по производству Сергей Алтухов говорили также, что в третьем квартале НПЗ планирует переработать порядка 2 миллионов тонн российской нефти.
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"Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора "Нафтана" по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что "Транснефть" занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на "Нафтан", - сказал Демин.
Он подчеркнул, что "Транснефть" - транспортная компания, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть" и прочие, которые и осуществляют поставки потребителям. "Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы "фигурируем в графике поставок Минэнерго", по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера", - отметил представитель "Транснефти".
"В этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти. На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан", - заключил Демин.
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