"Транснефть" ответила на заявления "Нафтана" о поставках
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"Транснефть" назвала заявления "Нафтана" о поставках некомпетентными
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Транснефть" считает некомпетентными заявления белорусского "Нафтана", что компания якобы поставляет нефть на НПЗ страны: она работает по заявкам российских нефтяных компаний на транспортировку нефти, при этом на третий квартал для этого завода их нет, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
В графике поставок нефти на экспорт на третий квартал, разрабатываемом Минэнерго РФ, фигурирует только "Транснефть", сообщил в среду Sputnik Беларусь заместитель гендиректора "Нафтана" по идеологической работе и соцразвитию Сергей Евтушик. Он и другой замглавы завода по производству Сергей Алтухов говорили также, что в третьем квартале НПЗ планирует переработать порядка 2 миллионов тонн российской нефти.
"Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора "Нафтана" по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что "Транснефть" занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на "Нафтан", - сказал Демин.
Он подчеркнул, что "Транснефть" - транспортная компания, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть" и прочие, которые и осуществляют поставки потребителям. "Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы "фигурируем в графике поставок Минэнерго", по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера", - отметил представитель "Транснефти".
"В этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти. На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан", - заключил Демин.