https://ria.ru/20210624/nato-1738367074.html
Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО
Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО
Прошедший саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского, заявил в четверг на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:42
2021-06-24T09:42
2021-06-24T09:45
россия
сша
нато
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Прошедший саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского, заявил в четверг на Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского", - сказал Патрушев.Он подчеркнул, что в этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для страны сегодня безальтернативным.Патрушев отметил, что на Западе многие говорят об агрессивной и экспансионистской России, однако факты говорят об обратном."В странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом – почти в 20", - сказал секретарь Совета безопасности.
https://ria.ru/20210623/nato-1738268934.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738248868.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, нато, николай патрушев, в мире
Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО
09:42 24.06.2021 (обновлено: 09:45 24.06.2021)
Патрушев заявил, что саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд