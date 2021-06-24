https://ria.ru/20210624/nato-1738367074.html

Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО

Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО - РИА Новости, 24.06.2021

Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО

Прошедший саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского, заявил в четверг на... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:42

2021-06-24T09:42

2021-06-24T09:45

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сша

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николай патрушев

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Прошедший саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского, заявил в четверг на Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского", - сказал Патрушев.Он подчеркнул, что в этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для страны сегодня безальтернативным.Патрушев отметил, что на Западе многие говорят об агрессивной и экспансионистской России, однако факты говорят об обратном."В странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом – почти в 20", - сказал секретарь Совета безопасности.

https://ria.ru/20210623/nato-1738268934.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738248868.html

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россия, сша, нато, николай патрушев, в мире