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Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды"
Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды" - РИА Новости, 24.06.2021
Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды"
Эксперты в США предлагают сформировать "министерство правды", которое будет формировать нужную для ее создателей картину мира, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:26
2021-06-24T12:26
facebook
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
стэнфордский университет
сергей нарышкин
сша
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в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Эксперты в США предлагают сформировать "министерство правды", которое будет формировать нужную для ее создателей картину мира, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности, он указал на то, что "госдепартамент США повсюду твердит о свободе распространения информации, а американские IT-гиганты, владеющие соцсетями и видеохостингами, запросто блокируют аккаунты, позиции которых не вписываются в либеральный дискурс"."Даже (экс-президента США Дональда) Трампа не пощадили, а за него, между прочим, на последних президентских выборах проголосовали около 75 миллионов американцев", - добавил Нарышкин.Facebook за последние несколько месяцев ликвидировал сотни учетных записей из России совокупной целевой аудиторией в сотни тысяч пользователей, добавил Нарышкин. "Аналогичную агрессивную линию проводят и YouTube, и Twitter", - отметил директор СВР."Но все это цветочки по сравнению с предложением экспертов Стэнфордского университета создать оперативную группу с участием политиков, журналистов и представителей IT-компаний, которая займется борьбой с дезинформацией формированием, так сказать, правильного дискурса. Глава этой группы должен стать, по сути, "царем реальности", - подчеркнул Нарышкин. "Это же чистой воды "министерство правды", описанное когда-то Оруэллом", - добавил он.
https://ria.ru/20210623/ssha-1738338720.html
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facebook, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), стэнфордский университет, сергей нарышкин, сша, технологии, в мире
Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды"
12:26 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нарышкин заявил, что эксперты в США предлагают сформировать "министерство правды"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Эксперты в США предлагают сформировать "министерство правды", которое будет формировать нужную для ее создателей картину мира, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности, он указал на то, что "госдепартамент США повсюду твердит о свободе распространения информации, а американские IT-гиганты, владеющие соцсетями и видеохостингами, запросто блокируют аккаунты, позиции которых не вписываются в либеральный дискурс".
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"Даже (экс-президента США Дональда) Трампа не пощадили, а за него, между прочим, на последних президентских выборах проголосовали около 75 миллионов американцев", - добавил Нарышкин.
Facebook за последние несколько месяцев ликвидировал сотни учетных записей из России совокупной целевой аудиторией в сотни тысяч пользователей, добавил Нарышкин. "Аналогичную агрессивную линию проводят и YouTube, и Twitter", - отметил директор СВР.
"Но все это цветочки по сравнению с предложением экспертов Стэнфордского университета создать оперативную группу с участием политиков, журналистов и представителей IT-компаний, которая займется борьбой с дезинформацией формированием, так сказать, правильного дискурса. Глава этой группы должен стать, по сути, "царем реальности", - подчеркнул Нарышкин. "Это же чистой воды "министерство правды", описанное когда-то Оруэллом", - добавил он.
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