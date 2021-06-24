https://ria.ru/20210624/naryshkin-1738399952.html

Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды"

Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды" - РИА Новости, 24.06.2021

Нарышкин: эксперты в США предлагают создать "министерство правды"

Эксперты в США предлагают сформировать "министерство правды", которое будет формировать нужную для ее создателей картину мира, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:26

2021-06-24T12:26

2021-06-24T12:26

facebook

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

стэнфордский университет

сергей нарышкин

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Эксперты в США предлагают сформировать "министерство правды", которое будет формировать нужную для ее создателей картину мира, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности, он указал на то, что "госдепартамент США повсюду твердит о свободе распространения информации, а американские IT-гиганты, владеющие соцсетями и видеохостингами, запросто блокируют аккаунты, позиции которых не вписываются в либеральный дискурс"."Даже (экс-президента США Дональда) Трампа не пощадили, а за него, между прочим, на последних президентских выборах проголосовали около 75 миллионов американцев", - добавил Нарышкин.Facebook за последние несколько месяцев ликвидировал сотни учетных записей из России совокупной целевой аудиторией в сотни тысяч пользователей, добавил Нарышкин. "Аналогичную агрессивную линию проводят и YouTube, и Twitter", - отметил директор СВР."Но все это цветочки по сравнению с предложением экспертов Стэнфордского университета создать оперативную группу с участием политиков, журналистов и представителей IT-компаний, которая займется борьбой с дезинформацией формированием, так сказать, правильного дискурса. Глава этой группы должен стать, по сути, "царем реальности", - подчеркнул Нарышкин. "Это же чистой воды "министерство правды", описанное когда-то Оруэллом", - добавил он.

https://ria.ru/20210623/ssha-1738338720.html

https://ria.ru/20210623/ryabkov-1738241746.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), стэнфордский университет, сергей нарышкин, сша, технологии, в мире