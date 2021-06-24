Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html
Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России
Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России - РИА Новости, 24.06.2021
Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России
В России выявили более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:36
2021-06-24T17:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. В России выявили более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Он отметил, что такому разнообразию вариантов вируса может противостоять только повсеместная массовая вакцинация.При этом подчеркивается, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против известных штаммов.Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Тверской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и Ненецком автономном округе.За минувшие сутки по всей России зафиксировали 20 182 новых случая COVID-19. За все время пандемии этот показатель составил 5 388 695 случаев, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество
Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России
16:36 24.06.2021 (обновлено: 17:56 24.06.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / viz-arch

В "Векторе" рассказали, что в РФ обнаружили более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса

Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. В России выявили более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
Он отметил, что такому разнообразию вариантов вируса может противостоять только повсеместная массовая вакцинация.
При этом подчеркивается, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против известных штаммов.

"Все мутации, которые вызывают беспокойство, — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида", — добавил ученый.

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Тверской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и Ненецком автономном округе.
За минувшие сутки по всей России зафиксировали 20 182 новых случая COVID-19. За все время пандемии этот показатель составил 5 388 695 случаев, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Лента новостейМолния