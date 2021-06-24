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Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России

Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России - РИА Новости, 24.06.2021

Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в России

В России выявили более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:36

2021-06-24T16:36

2021-06-24T17:56

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. В России выявили более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Он отметил, что такому разнообразию вариантов вируса может противостоять только повсеместная массовая вакцинация.При этом подчеркивается, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против известных штаммов.Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Тверской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и Ненецком автономном округе.За минувшие сутки по всей России зафиксировали 20 182 новых случая COVID-19. За все время пандемии этот показатель составил 5 388 695 случаев, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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