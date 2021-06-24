https://ria.ru/20210624/muftiy-1738481919.html
Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете
Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете - РИА Новости, 24.06.2021
Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете
В России стоит создать федеральный информационный центр по продвижению в интернете религиозного контента о жизни всех конфессий, это поможет в борьбе с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:59
2021-06-24T17:59
2021-06-24T17:59
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В России стоит создать федеральный информационный центр по продвижению в интернете религиозного контента о жизни всех конфессий, это поможет в борьбе с экстремизмом, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве, призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ. По его словам, молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения."Было бы хорошо создать государственный координационный центр с участием представителей конфессий, власти, СМИ, деятелей культуры, в котором бы работали наемные специалисты по продвижению религиозного контента в интернете. Мы должны дать нашей молодежи интересную, понятную, привлекательную альтернативу. Иначе мы просто проиграем в борьбе за молодые умы", - предложил муфтий.Он также отметил, что "нужно поставить задачу федеральным СМИ, федеральному телевидению, чтобы они больше продвигали религиозный контент, чтобы способствовать борьбе с терроризмом, экстремизмом и вербовкой"."Только религиозные организации не могут справиться с этой задачей. Сегодня нужен более качественный контент с точки зрения культурологии, истории, религии. И в этом федеральные СМИ, телевидение могли бы нам помогать, потому что нужны хорошие специалисты", - пояснил Крганов.По его словам, те, кто занимается вербовкой, "вкладывают огромные средства, это позволяет привлекать специалистов по работе с аудиторией, психологов", а ресурсы религиозных организаций ограничены."У конфессий есть отраслевые телеканалы, СМИ, но они работают на свою аудиторию, а на федеральных телеканалах очень мало контента о религии и жизни общин. Мы предлагаем не ритуалы показывать, а проводить ток-шоу, обсуждения, рассказывать о жизни общин, чтобы молодежь сама обсуждала эту тематику. И не только о мусульманском сообществе и традиционном исламе, но всех традиционных конфессий. Нужно ставить такую задачу перед федеральными телеканалами", - пояснил муфтий.По его словам, сейчас "информации от представителей традиционного толка ислама в интернете недостаточно".Он напомнил, что в ДСМР также планируют создать команду волонтеров для продвижения в соцсетях традиционного ислама среди молодежи. "Однако обеспечение безопасности – это задача государства. Это история про интернет и соцсети. Профилактику этих явлений нужно проводить только на более высоком профессиональном уровне, и в этом нам может помочь только государство", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210608/sovet-1736150838.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, альбир крганов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
В России
стоит создать федеральный информационный центр по продвижению в интернете религиозного контента о жизни всех конфессий, это поможет в борьбе с экстремизмом, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
.
Ранее директор ФСБ
России Александр Бортников
, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
, призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ. По его словам, молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения.
"Было бы хорошо создать государственный координационный центр с участием представителей конфессий, власти, СМИ, деятелей культуры, в котором бы работали наемные специалисты по продвижению религиозного контента в интернете. Мы должны дать нашей молодежи интересную, понятную, привлекательную альтернативу. Иначе мы просто проиграем в борьбе за молодые умы", - предложил муфтий.
Он также отметил, что "нужно поставить задачу федеральным СМИ, федеральному телевидению, чтобы они больше продвигали религиозный контент, чтобы способствовать борьбе с терроризмом, экстремизмом и вербовкой".
"Только религиозные организации не могут справиться с этой задачей. Сегодня нужен более качественный контент с точки зрения культурологии, истории, религии. И в этом федеральные СМИ, телевидение могли бы нам помогать, потому что нужны хорошие специалисты", - пояснил Крганов.
По его словам, те, кто занимается вербовкой, "вкладывают огромные средства, это позволяет привлекать специалистов по работе с аудиторией, психологов", а ресурсы религиозных организаций ограничены.
"У конфессий есть отраслевые телеканалы, СМИ, но они работают на свою аудиторию, а на федеральных телеканалах очень мало контента о религии и жизни общин. Мы предлагаем не ритуалы показывать, а проводить ток-шоу, обсуждения, рассказывать о жизни общин, чтобы молодежь сама обсуждала эту тематику. И не только о мусульманском сообществе и традиционном исламе, но всех традиционных конфессий. Нужно ставить такую задачу перед федеральными телеканалами", - пояснил муфтий.
По его словам, сейчас "информации от представителей традиционного толка ислама в интернете недостаточно".
Он напомнил, что в ДСМР также планируют создать команду волонтеров для продвижения в соцсетях традиционного ислама среди молодежи. "Однако обеспечение безопасности – это задача государства. Это история про интернет и соцсети. Профилактику этих явлений нужно проводить только на более высоком профессиональном уровне, и в этом нам может помочь только государство", - заключил собеседник агентства.