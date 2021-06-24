Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210624/muftiy-1738481919.html
Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете
Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете - РИА Новости, 24.06.2021
Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете
В России стоит создать федеральный информационный центр по продвижению в интернете религиозного контента о жизни всех конфессий, это поможет в борьбе с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:59
2021-06-24T17:59
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72d08a2ca522203109208e83c790bab1.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В России стоит создать федеральный информационный центр по продвижению в интернете религиозного контента о жизни всех конфессий, это поможет в борьбе с экстремизмом, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве, призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ. По его словам, молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения."Было бы хорошо создать государственный координационный центр с участием представителей конфессий, власти, СМИ, деятелей культуры, в котором бы работали наемные специалисты по продвижению религиозного контента в интернете. Мы должны дать нашей молодежи интересную, понятную, привлекательную альтернативу. Иначе мы просто проиграем в борьбе за молодые умы", - предложил муфтий.Он также отметил, что "нужно поставить задачу федеральным СМИ, федеральному телевидению, чтобы они больше продвигали религиозный контент, чтобы способствовать борьбе с терроризмом, экстремизмом и вербовкой"."Только религиозные организации не могут справиться с этой задачей. Сегодня нужен более качественный контент с точки зрения культурологии, истории, религии. И в этом федеральные СМИ, телевидение могли бы нам помогать, потому что нужны хорошие специалисты", - пояснил Крганов.По его словам, те, кто занимается вербовкой, "вкладывают огромные средства, это позволяет привлекать специалистов по работе с аудиторией, психологов", а ресурсы религиозных организаций ограничены."У конфессий есть отраслевые телеканалы, СМИ, но они работают на свою аудиторию, а на федеральных телеканалах очень мало контента о религии и жизни общин. Мы предлагаем не ритуалы показывать, а проводить ток-шоу, обсуждения, рассказывать о жизни общин, чтобы молодежь сама обсуждала эту тематику. И не только о мусульманском сообществе и традиционном исламе, но всех традиционных конфессий. Нужно ставить такую задачу перед федеральными телеканалами", - пояснил муфтий.По его словам, сейчас "информации от представителей традиционного толка ислама в интернете недостаточно".Он напомнил, что в ДСМР также планируют создать команду волонтеров для продвижения в соцсетях традиционного ислама среди молодежи. "Однако обеспечение безопасности – это задача государства. Это история про интернет и соцсети. Профилактику этих явлений нужно проводить только на более высоком профессиональном уровне, и в этом нам может помочь только государство", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210608/sovet-1736150838.html
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826464_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d979c33e435c25cb207b6aaba4f84056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, альбир крганов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва

Муфтий нашел способ ограничить влияние экстремистов в интернете

17:59 24.06.2021
 
© пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В России стоит создать федеральный информационный центр по продвижению в интернете религиозного контента о жизни всех конфессий, это поможет в борьбе с экстремизмом, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве, призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ. По его словам, молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения.
"Было бы хорошо создать государственный координационный центр с участием представителей конфессий, власти, СМИ, деятелей культуры, в котором бы работали наемные специалисты по продвижению религиозного контента в интернете. Мы должны дать нашей молодежи интересную, понятную, привлекательную альтернативу. Иначе мы просто проиграем в борьбе за молодые умы", - предложил муфтий.
Он также отметил, что "нужно поставить задачу федеральным СМИ, федеральному телевидению, чтобы они больше продвигали религиозный контент, чтобы способствовать борьбе с терроризмом, экстремизмом и вербовкой".
Полиция на месте стрельбы в главной больнице канадского города Кингстон. 20 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 14:52Религия и мировоззрение
Муфтий дал совет канадцам после нападения на мусульман в Онтарио
"Только религиозные организации не могут справиться с этой задачей. Сегодня нужен более качественный контент с точки зрения культурологии, истории, религии. И в этом федеральные СМИ, телевидение могли бы нам помогать, потому что нужны хорошие специалисты", - пояснил Крганов.
По его словам, те, кто занимается вербовкой, "вкладывают огромные средства, это позволяет привлекать специалистов по работе с аудиторией, психологов", а ресурсы религиозных организаций ограничены.
"У конфессий есть отраслевые телеканалы, СМИ, но они работают на свою аудиторию, а на федеральных телеканалах очень мало контента о религии и жизни общин. Мы предлагаем не ритуалы показывать, а проводить ток-шоу, обсуждения, рассказывать о жизни общин, чтобы молодежь сама обсуждала эту тематику. И не только о мусульманском сообществе и традиционном исламе, но всех традиционных конфессий. Нужно ставить такую задачу перед федеральными телеканалами", - пояснил муфтий.
По его словам, сейчас "информации от представителей традиционного толка ислама в интернете недостаточно".
Он напомнил, что в ДСМР также планируют создать команду волонтеров для продвижения в соцсетях традиционного ислама среди молодежи. "Однако обеспечение безопасности – это задача государства. Это история про интернет и соцсети. Профилактику этих явлений нужно проводить только на более высоком профессиональном уровне, и в этом нам может помочь только государство", - заключил собеседник агентства.
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 09:48
Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Лента новостейМолния