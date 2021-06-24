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Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов
Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов - РИА Новости, 24.06.2021
Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов
Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны Москвы без QR-кодов, говорится в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте мэра и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:07
2021-06-24T10:07
2021-06-24T10:45
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны Москвы без QR-кодов, говорится в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы."Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей… гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код", - говорится в указе.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T10:07
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Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов
10:07 24.06.2021 (обновлено: 10:45 24.06.2021)
Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов