https://ria.ru/20210624/moskva-1738370660.html

Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов

Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов - РИА Новости, 24.06.2021

Детей в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без QR-кодов

Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны Москвы без QR-кодов, говорится в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте мэра и... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:07

2021-06-24T10:07

2021-06-24T10:45

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_5a7c6981512c63bfbe15175196f91e22.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны Москвы без QR-кодов, говорится в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы."Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей… гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код", - говорится в указе.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-24T10:07 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, здоровье - общество, москва, общество