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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/moiseeva-1738456886.html
Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева
Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева - РИА Новости, 24.06.2021
Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева
Народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева, проработавшая в театре более 70 лет, скончалась на 93-м году жизни. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:14
2021-06-24T16:28
культура
мариинский театр
светлана захарова
агриппина ваганова
ссср
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева, проработавшая в театре более 70 лет, скончалась на 93-м году жизни."С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина театра имени С.М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", — говорится в сообщении театра.Моисеева поступила в балетную труппу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году и не расставалась с Мариинкой "до последних дней".Ученица Агриппины Вагановой, она танцевала партии Жизель, Китри, Раймонды и Заремы в "Бахчисарайском фонтане", а также партии Одетты-Одилии в "Лебедином озере", Никии — в "Баядерке", Мехменэ-Бану — в "Легенде о любви". В числе учениц самой Моисеевой — балерины Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова и Олеся Новикова."В памяти учениц Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь", — отмечает Мариинка.О дате и месте прощания с Моисеевой будет объявлено дополнительно.
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мариинский театр, светлана захарова, агриппина ваганова, ссср
Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева
16:14 24.06.2021 (обновлено: 16:28 24.06.2021)
 
© Фото : Мариинский театрОльга Моисеева
Ольга Моисеева - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Мариинский театр

Народная артистка СССР, балетмейстер Мариинки Ольга Моисеева скончалась на 93-м году жизни

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева, проработавшая в театре более 70 лет, скончалась на 93-м году жизни.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина театра имени С.М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", — говорится в сообщении театра.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБалерина Ольга Моисеева в роли Одиллии в балете П. И. Чайковского "Лебединое озеро"
Балерина Ольга Моисеева в роли Одиллии в балете П. И. Чайковского Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Балерина Ольга Моисеева в роли Одиллии в балете П. И. Чайковского "Лебединое озеро"
Моисеева поступила в балетную труппу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году и не расставалась с Мариинкой "до последних дней".
Ученица Агриппины Вагановой, она танцевала партии Жизель, Китри, Раймонды и Заремы в "Бахчисарайском фонтане", а также партии Одетты-Одилии в "Лебедином озере", Никии — в "Баядерке", Мехменэ-Бану — в "Легенде о любви". В числе учениц самой Моисеевой — балерины Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова и Олеся Новикова.
"В памяти учениц Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь", — отмечает Мариинка.
О дате и месте прощания с Моисеевой будет объявлено дополнительно.
 
КультураМариинский театрСветлана ЗахароваАгриппина ВагановаСССР
 
 
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