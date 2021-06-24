https://ria.ru/20210624/moiseeva-1738456886.html

Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева - РИА Новости, 24.06.2021

Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

Народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева, проработавшая в театре более 70 лет, скончалась на 93-м году жизни. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:14

2021-06-24T16:14

2021-06-24T16:28

культура

мариинский театр

светлана захарова

агриппина ваганова

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева, проработавшая в театре более 70 лет, скончалась на 93-м году жизни."С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина театра имени С.М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", — говорится в сообщении театра.Моисеева поступила в балетную труппу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году и не расставалась с Мариинкой "до последних дней".Ученица Агриппины Вагановой, она танцевала партии Жизель, Китри, Раймонды и Заремы в "Бахчисарайском фонтане", а также партии Одетты-Одилии в "Лебедином озере", Никии — в "Баядерке", Мехменэ-Бану — в "Легенде о любви". В числе учениц самой Моисеевой — балерины Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова и Олеся Новикова."В памяти учениц Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь", — отмечает Мариинка.О дате и месте прощания с Моисеевой будет объявлено дополнительно.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариинский театр, светлана захарова, агриппина ваганова, ссср