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https://ria.ru/20210624/mishustin-1738515641.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2021
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко торгово-экономическое сотрудничество двух... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:30
2021-06-24T23:30
союзное государство
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщается на сайте российского кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
23:30 24.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в доме правительства Белоруссии в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в доме правительства Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговлю и взаимодействие в рамках Союзного государства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщается на сайте российского кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияВ мире
 
 
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