https://ria.ru/20210624/mishustin-1738515641.html

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2021

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко торгово-экономическое сотрудничество двух... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:30

2021-06-24T23:30

2021-06-24T23:30

союзное государство

роман головченко

россия

михаил мишустин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734496094_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_de091d60c3514ee345f07847ac357c85.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщается на сайте российского кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210616/voyna-1737206791.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире