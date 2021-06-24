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Глава Минвостока поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава Минвостока поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Глава Минвостока поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с юбилеем и назвал агентство одним... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:28
2021-06-24T13:55
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
алексей чекунков
риа новости
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с юбилеем и назвал агентство одним из лидеров в мире по созданию объективных новостей.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Дорогие друзья! 80 лет назад, 24 июня 1941 года, на второй день Великой Отечественной войны, вышло первое сообщение Советского информбюро. Для миллионов советских людей вы стали окном в мир, вы рассказывали о том, как двигаются фронта Великой Отечественной войны, как меняется, создается современный мир, как развивается наша страна", - сказал министр в видеопоздравлении."И сегодня ваше информагентство является одним из лидеров в мире по созданию объективных новостей. Журналисты, корреспонденты, операторы и фотографы "России сегодня" продолжают бороться за каждую строчку на каждом сайте, за каждый герц на каждой радиостанции, для того чтобы и Восток, и Запад видели Россию такой, какая она есть", - добавил министр.Чекунков пожелал сотрудникам агентства творческих успехов, здоровья и счастья."Помните, что Дальний Восток и Арктика для вас рядом", - заключил министр."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", алексей чекунков, риа новости, общество
Глава Минвостока поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
11:28 24.06.2021 (обновлено: 13:55 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Глава Минвостока назвал МИА "Россия сегодня" одним из лидеров по созданию объективных новостей

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с юбилеем и назвал агентство одним из лидеров в мире по созданию объективных новостей.
В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
"Дорогие друзья! 80 лет назад, 24 июня 1941 года, на второй день Великой Отечественной войны, вышло первое сообщение Советского информбюро. Для миллионов советских людей вы стали окном в мир, вы рассказывали о том, как двигаются фронта Великой Отечественной войны, как меняется, создается современный мир, как развивается наша страна", - сказал министр в видеопоздравлении.
"И сегодня ваше информагентство является одним из лидеров в мире по созданию объективных новостей. Журналисты, корреспонденты, операторы и фотографы "России сегодня" продолжают бороться за каждую строчку на каждом сайте, за каждый герц на каждой радиостанции, для того чтобы и Восток, и Запад видели Россию такой, какая она есть", - добавил министр.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 10:41
Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Чекунков пожелал сотрудникам агентства творческих успехов, здоровья и счастья.
"Помните, что Дальний Восток и Арктика для вас рядом", - заключил министр.
"Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Алексей ЧекунковРИА НовостиОбщество
 
 
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