https://ria.ru/20210624/mintsifry-1738507642.html

Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня

Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня - РИА Новости, 24.06.2021

Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня

Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале "Госуслуг" интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T21:32

2021-06-24T21:32

2021-06-24T21:32

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

россия

олег качанов

здоровье - общество

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале "Госуслуг" интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.В среду глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 1 июля все россияне, переболевшие коронавирусом, получат в личном кабинете на портале "Госуслуги" выписку о том, что они переболели.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.

https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-24T21:32 true PT1M05S

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светлана стригункова , коронавирус в россии, россия, олег качанов, здоровье - общество, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество