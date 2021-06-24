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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/mintsifry-1738507642.html
Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня
Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня - РИА Новости, 24.06.2021
Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня
Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале "Госуслуг" интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:32
2021-06-24T21:32
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
россия
олег качанов
здоровье - общество
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале "Госуслуг" интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.В среду глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 1 июля все россияне, переболевшие коронавирусом, получат в личном кабинете на портале "Госуслуги" выписку о том, что они переболели.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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светлана стригункова , коронавирус в россии, россия, олег качанов, здоровье - общество, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
Минцифры планирует предоставить QR-коды переболевшим COVID-19 к 30 июня
21:32 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Минцифры планирует предоставить QR-код переболевшим COVID-19 к 30 июня

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале "Госуслуг" интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.

"По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В среду глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 1 июля все россияне, переболевшие коронавирусом, получат в личном кабинете на портале "Госуслуги" выписку о том, что они переболели.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.
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