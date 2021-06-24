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На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований" - РИА Новости, 24.06.2021
На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
Детей и персонал нескольких учебных заведений на Сахалине эвакуировали из-за поступивших писем о "минировании", сообщается в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T07:46
2021-06-24T07:46
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Детей и персонал нескольких учебных заведений на Сахалине эвакуировали из-за поступивших писем о "минировании", сообщается в четверг в Telegram-канале правительства Сахалинской области.Проводится проверка.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
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сахалин, происшествия
На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:46 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за сообщений о минировании

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Детей и персонал нескольких учебных заведений на Сахалине эвакуировали из-за поступивших писем о "минировании", сообщается в четверг в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
"В несколько учебных заведений Корсаковского и Долинского районов поступили электронные письма о минировании. Были приняты меры по эвакуации детей и персонала. Информация незамедлительно доведена до всех экстренно-оперативных служб", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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