https://ria.ru/20210624/mikroavtobus-1738513541.html

В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП

В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП - РИА Новости, 24.06.2021

В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП

Прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, в котором ехали 19 подростков, сообщает надзорное ведомство по... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:01

2021-06-24T23:01

2021-06-24T23:01

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, в котором ехали 19 подростков, сообщает надзорное ведомство по республике.Микроавтобус с подростками попал в четверг в ДТП и опрокинулся на бок в Крыму, пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В микроавтобусе находилось 19 подростков - патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. У пострадавших легкие травмы."Организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в котором находились несовершеннолетние", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в салоне микроавтобуса, кроме водителя и сопровождающего, находились 19 подростков от 16 до 18 лет."Пострадали двое несовершеннолетних, они госпитализированы в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая медицинская помощь. Микроавтобус с несовершеннолетними, прибывшими из другого региона, следовал в экскурсионных целях", - указывается в сообщении.Прокуратура проверит тех, кто отвечает за организацию отдыха и экскурсии, а также перевозчика.

https://ria.ru/20210623/klesch-1738170815.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, происшествия