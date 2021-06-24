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В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП
В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП - РИА Новости, 24.06.2021
В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП
Прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, в котором ехали 19 подростков, сообщает надзорное ведомство по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:01
2021-06-24T23:01
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, в котором ехали 19 подростков, сообщает надзорное ведомство по республике.Микроавтобус с подростками попал в четверг в ДТП и опрокинулся на бок в Крыму, пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В микроавтобусе находилось 19 подростков - патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. У пострадавших легкие травмы."Организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в котором находились несовершеннолетние", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в салоне микроавтобуса, кроме водителя и сопровождающего, находились 19 подростков от 16 до 18 лет."Пострадали двое несовершеннолетних, они госпитализированы в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая медицинская помощь. Микроавтобус с несовершеннолетними, прибывшими из другого региона, следовал в экскурсионных целях", - указывается в сообщении.Прокуратура проверит тех, кто отвечает за организацию отдыха и экскурсии, а также перевозчика.
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республика крым, происшествия
В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП
23:01 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Крыму микроавтобус с 19 подростками попал в ДТП

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии с участием микроавтобуса в Крыму, в котором ехали 19 подростков, сообщает надзорное ведомство по республике.
Микроавтобус с подростками попал в четверг в ДТП и опрокинулся на бок в Крыму, пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В микроавтобусе находилось 19 подростков - патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. У пострадавших легкие травмы.
"Организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в котором находились несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в салоне микроавтобуса, кроме водителя и сопровождающего, находились 19 подростков от 16 до 18 лет.
"Пострадали двое несовершеннолетних, они госпитализированы в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая медицинская помощь. Микроавтобус с несовершеннолетними, прибывшими из другого региона, следовал в экскурсионных целях", - указывается в сообщении.
Прокуратура проверит тех, кто отвечает за организацию отдыха и экскурсии, а также перевозчика.
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