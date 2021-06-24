https://ria.ru/20210624/mid-1738506450.html
МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах
МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах - РИА Новости, 24.06.2021
МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах
Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, о возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:10
2021-06-24T21:10
2021-06-24T22:57
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, о возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США и третьих странах.В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений преследование российских сограждан приобрело "характер настоящей охоты", а спецслужбы и правоохранительные органы США, демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками других стран.В МИД России подчеркнули, что только за минувшие два года по запросам Вашингтона в европейских странах были схвачены порядка 20 россиян, всего "в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек". По данным МИД, любой гражданин России, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет, что против россиян, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен".Согласно сообщению российского МИД, посольство России в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину, но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости американских правоохранителей, а также визовой дискриминации в отношении российских граждан "лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции"."С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах
21:10 24.06.2021 (обновлено: 22:57 24.06.2021)
МИД предупредил выезжающих за границу россиян об угрозе ареста в США и третьих странах
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Министерство иностранных дел России
предупредило россиян, выезжающих за границу, о возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США
и третьих странах.
"МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений преследование российских сограждан приобрело "характер настоящей охоты", а спецслужбы и правоохранительные органы США, демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками других стран.
В МИД России подчеркнули, что только за минувшие два года по запросам Вашингтона в европейских странах были схвачены порядка 20 россиян, всего "в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек". По данным МИД, любой гражданин России, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет, что против россиян, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен".
Согласно сообщению российского МИД, посольство России в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину, но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости американских правоохранителей, а также визовой дискриминации в отношении российских граждан "лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции".
"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - добавили в ведомстве.