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Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД

Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД - РИА Новости, 24.06.2021

Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:31

2021-06-24T15:31

2021-06-24T16:26

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

дебора броннерт

черное море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца Defender в Черном море, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британский посол будет вызвана в МИД в связи с инцидентом.Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт покинула здание МИД России, куда была вызвана в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море, позже сообщил корреспондент РИА Новости.Броннерт провела в МИД около 35 минут. Она покинула российское внешнеполитическое ведомство без комментариев.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

россия

черное море

великобритания

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Британский посол прибыла в МИД России Британский посол прибыла в МИД России, куда была вызвана после инцидента с эсминцем 2021-06-24T15:31 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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