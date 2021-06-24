Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/mid-1738445555.html
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД - РИА Новости, 24.06.2021
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:31
2021-06-24T16:26
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
дебора броннерт
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738449105_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_85ce6b177c5bf37857b10d1a9be3ffa1.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца Defender в Черном море, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британский посол будет вызвана в МИД в связи с инцидентом.Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт покинула здание МИД России, куда была вызвана в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море, позже сообщил корреспондент РИА Новости.Броннерт провела в МИД около 35 минут. Она покинула российское внешнеполитическое ведомство без комментариев.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
россия
черное море
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Британский посол прибыла в МИД России
Британский посол прибыла в МИД России, куда была вызвана после инцидента с эсминцем
2021-06-24T15:31
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738449105_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ed390a7c30a440c4004aa177470263cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, москва
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца Defender в Черном море, передает корреспондент РИА Новости.
2021-06-24T15:31
true
PT0M22S
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
15:31 24.06.2021 (обновлено: 16:26 24.06.2021)
 

Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца Defender в Черном море, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британский посол будет вызвана в МИД в связи с инцидентом.
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт покинула здание МИД России, куда была вызвана в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море, позже сообщил корреспондент РИА Новости.
Броннерт провела в МИД около 35 минут. Она покинула российское внешнеполитическое ведомство без комментариев.
В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДебора БроннертЧерное мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Лента новостейМолния