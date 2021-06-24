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Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД - РИА Новости, 24.06.2021
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:31
2021-06-24T15:31
2021-06-24T16:26
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
дебора броннерт
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России, куда была вызвана в связи с действия британского эсминца Defender в Черном море, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британский посол будет вызвана в МИД в связи с инцидентом.Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт покинула здание МИД России, куда была вызвана в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море, позже сообщил корреспондент РИА Новости.Броннерт провела в МИД около 35 минут. Она покинула российское внешнеполитическое ведомство без комментариев.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
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Британский посол прибыла в МИД России
Британский посол прибыла в МИД России, куда была вызвана после инцидента с эсминцем
2021-06-24T15:31
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дебора броннерт, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, москва
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД
15:31 24.06.2021 (обновлено: 16:26 24.06.2021)
Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД