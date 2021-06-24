https://ria.ru/20210624/mid-1738440071.html

В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС

В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС - РИА Новости, 24.06.2021

В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС

Москва не знает деталей и возможной повестки предложенного Францией и Германией саммита Россия-ЕС, ждёт подробностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:00

2021-06-24T15:00

2021-06-24T15:33

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва не знает деталей и возможной повестки предложенного Францией и Германией саммита Россия-ЕС, ждёт подробностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия-ЕС. Других деталей мы не знаем. О чем идёт речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС. Поэтому тут надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду и к чему они стремятся", - заявил Лавров на брифинге в Москве.Пока трудно понять, как идея саммита РФ-ЕС сочетается с новой политикой Брюсселя в отношении Москвы, основанной на "отпоре и сдерживании", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Буквально на днях Евросоюз утверждает новую политику в отношении РФ, которая сформулирована как триединая политика: "отпор, сдерживание и вовлечение там, где это интересно ЕС". Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то очень интересно, как такое гипотетическое мероприятие откроется и сразу должен, значит, последовать "отпор". А потом "сдерживание". Как это все будет сочетаться, мне пока трудно сказать", - заявил Лавров на брифинге.Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел хронологическую связь между идеей саммита РФ-ЕС и недавней встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который в Европе восприняли как сигнал, что им можно "проявить самостоятельность""Наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что "теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность", - заявил Лавров на брифинге в Москве.В Женеве 16 мая прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, стороны условились продолжать диалог.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/peskov-1738420766.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/es-1738437071.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, россия