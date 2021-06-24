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МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России
МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России - РИА Новости, 24.06.2021
МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России
Москва осуждает возросшую военную активность Британии, США, стран НАТО у границ России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:58
2021-06-24T13:58
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
сергей рябков
в мире
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Москва осуждает возросшую военную активность Британии, США, стран НАТО у границ России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Я думаю, что по дипломатическим каналам, не только по военно-дипломатическим, оценки будут даны", - сказал Рябков журналистам, говоря о реакции Москвы на инцидент."Мы будем стоять на страже нерушимости наших границ... Мы осуждаем эту провокацию, мы осуждаем возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости наших границ", - добавил Рябков.Он напомнил, что "вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда в 2014 году, когда жители полуострова, жители Севастополя сделали свободный выбор в пользу возвращения на родину"."Под этим вопросом подведена черта", - сказал замминистра.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, сергей рябков, в мире
МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России
13:58 24.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Рябков осудил возросшую военную активность Британии, США, стран НАТО у границ России

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Москва осуждает возросшую военную активность Британии, США, стран НАТО у границ России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender.
В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
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"Я думаю, что по дипломатическим каналам, не только по военно-дипломатическим, оценки будут даны", - сказал Рябков журналистам, говоря о реакции Москвы на инцидент.
"Мы будем стоять на страже нерушимости наших границ... Мы осуждаем эту провокацию, мы осуждаем возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости наших границ", - добавил Рябков.
Он напомнил, что "вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда в 2014 году, когда жители полуострова, жители Севастополя сделали свободный выбор в пользу возвращения на родину".
"Под этим вопросом подведена черта", - сказал замминистра.
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