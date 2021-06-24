https://ria.ru/20210624/mid-1738422845.html

МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России

МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России - РИА Новости, 24.06.2021

МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России

Москва осуждает возросшую военную активность Британии, США, стран НАТО у границ России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:58

2021-06-24T13:58

2021-06-24T13:58

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

сергей рябков

в мире

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Москва осуждает возросшую военную активность Британии, США, стран НАТО у границ России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Я думаю, что по дипломатическим каналам, не только по военно-дипломатическим, оценки будут даны", - сказал Рябков журналистам, говоря о реакции Москвы на инцидент."Мы будем стоять на страже нерушимости наших границ... Мы осуждаем эту провокацию, мы осуждаем возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости наших границ", - добавил Рябков.Он напомнил, что "вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда в 2014 году, когда жители полуострова, жители Севастополя сделали свободный выбор в пользу возвращения на родину"."Под этим вопросом подведена черта", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20210624/mid-1738385759.html

https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, сергей рябков, в мире