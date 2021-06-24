https://ria.ru/20210624/mid-1738394727.html
В МИД оценили ситуацию в области стратегической стабильности
В МИД оценили ситуацию в области стратегической стабильности - РИА Новости, 24.06.2021
В МИД оценили ситуацию в области стратегической стабильности
Москву удивило отсутствие реакции стран НАТО на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:58
2021-06-24T11:58
2021-06-24T11:58
россия
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москву удивило отсутствие реакции стран НАТО на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, в области стратегической стабильности складывается "крайне тревожная ситуация"."Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанёс односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран-членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении - как ядерных, так и неядерных, причём при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать", - сказал Лавров."В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надёжное обеспечение безопасности России и ее союзников", - добавил он.Президент РФ 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
https://ria.ru/20210622/peregovory-1738143730.html
https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html
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россия, сергей лавров, нато, в мире
В МИД оценили ситуацию в области стратегической стабильности
Сергея Лаврова удивило отсутствие реакции НАТО на предложения по стратегической стабильности