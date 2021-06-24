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МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо
МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо - РИА Новости, 24.06.2021
МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:58
2021-06-24T12:23
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
лондон
безопасность
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца"Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ."Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии", - добавила она в эфире телеканала "Россия 24".МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем."Мы заявили вчера, что вызван британский посол. Она (посол) будет в МИД находится сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш", - также сказала Захарова.По ее словам, эта встреча, "я могу точно сказать, она будет неприятной для британской стороны".Посольство Великобритании в РФ пока не отреагировало на сообщения о вызове посла в МИД.Россия в ситуации с нарушением британским эсминцем границы РФ показала, что для захода в ее воды нужно спрашивать разрешение, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Мы мирное государство, мы миролюбивое государство, для нашей страны мирная политика – это приоритет. У нас история такая, что мы ценим мир, наверное, больше всего. В нашем духе, в нашем понимании о ощущении жизни мир является безусловным приоритетом. Но при этом мы знаем наши национальные интересы, и мы приучаем наших западных партнеров к пониманию наших "красных линий", - отметила она.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
https://ria.ru/20210624/esminets-1738365351.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, лондон, безопасность, в мире
МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо
11:58 24.06.2021 (обновлено: 12:23 24.06.2021)
 
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise GeorgeЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise George

Представитель МИД Захарова назвала реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца
"Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации - видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики", - заключила представитель МИД.
Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ.
"Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии", - добавила она в эфире телеканала "Россия 24".
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МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем.
"Мы заявили вчера, что вызван британский посол. Она (посол) будет в МИД находится сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш", - также сказала Захарова.
По ее словам, эта встреча, "я могу точно сказать, она будет неприятной для британской стороны".
Посольство Великобритании в РФ пока не отреагировало на сообщения о вызове посла в МИД.
Россия в ситуации с нарушением британским эсминцем границы РФ показала, что для захода в ее воды нужно спрашивать разрешение, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Российская Федерация дала понять, что если есть желание, так сказать, мирно прогуляться вдоль наших границ, немного заходя, то нужно спросить разрешения, стучаться и действовать в русле закона", - добавила Захарова.
"Мы мирное государство, мы миролюбивое государство, для нашей страны мирная политика – это приоритет. У нас история такая, что мы ценим мир, наверное, больше всего. В нашем духе, в нашем понимании о ощущении жизни мир является безусловным приоритетом. Но при этом мы знаем наши национальные интересы, и мы приучаем наших западных партнеров к пониманию наших "красных линий", - отметила она.
Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВеликобританияЛондонБезопасностьВ мире
 
 
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