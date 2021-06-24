https://ria.ru/20210624/mid-1738394615.html

МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо

МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо - РИА Новости, 24.06.2021

МИД назвал реакцию Великобритании на инцидент с эсминцем враньем в лицо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:58

2021-06-24T11:58

2021-06-24T12:23

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

великобритания

лондон

безопасность

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца"Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ."Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии", - добавила она в эфире телеканала "Россия 24".МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем."Мы заявили вчера, что вызван британский посол. Она (посол) будет в МИД находится сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш", - также сказала Захарова.По ее словам, эта встреча, "я могу точно сказать, она будет неприятной для британской стороны".Посольство Великобритании в РФ пока не отреагировало на сообщения о вызове посла в МИД.Россия в ситуации с нарушением британским эсминцем границы РФ показала, что для захода в ее воды нужно спрашивать разрешение, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Мы мирное государство, мы миролюбивое государство, для нашей страны мирная политика – это приоритет. У нас история такая, что мы ценим мир, наверное, больше всего. В нашем духе, в нашем понимании о ощущении жизни мир является безусловным приоритетом. Но при этом мы знаем наши национальные интересы, и мы приучаем наших западных партнеров к пониманию наших "красных линий", - отметила она.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

https://ria.ru/20210624/esminets-1738365351.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738375138.html

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лондон

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, лондон, безопасность, в мире